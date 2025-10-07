Té de jengibre, tomillo y miel: la ciencia detrás de las infusiones que alivian la gripa (Recetas)

Cuando la garganta arde y el cuerpo apenas responde, no hay jarabe que consuele como una taza de té caliente. En cada hogar mexicano existen fórmulas que han pasado de generación en generación: el té de eucalipto que despeja, el de bugambilia que calma la tos o el de canela con clavo que reconforta desde el primer sorbo.

No son simple nostalgia: según la Secretaría de Salud, durante los meses fríos el consumo de infusiones herbales aumenta hasta un 30%, reflejo de la confianza popular en la medicina natural.

La ciencia detrás del alivio

Más allá del mito o la tradición, hay razones científicas por las cuales una taza caliente puede marcar la diferencia. Las infusiones actúan en varios niveles: físico, inmunológico y emocional.

El jengibre (Zingiber officinale), por ejemplo, contiene compuestos como el gingerol y el shogaol, reconocidos por su efecto antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano. Estudios publicados por el Journal of Ethnopharmacology han demostrado que el jengibre ayuda a inhibir la proliferación de virus respiratorios y alivia la congestión nasal.

El tomillo (Thymus vulgaris) es otro clásico de la herbolaria. Su aceite esencial es rico en timol y carvacrol, dos potentes antisépticos naturales que ayudan a eliminar bacterias y virus. Además, su aroma mentolado actúa como descongestionante al estimular la circulación de aire en los bronquios.

Té de tomilloFreepik

La miel, recomendada incluso por la Organización Mundial de la Salud, suaviza la mucosa de la garganta, calma la tos y ayuda a reducir la irritación. Su textura viscosa crea una capa protectora que alivia el dolor al tragar.

Por su parte, el limón no solo aporta vitamina C: su acidez contribuye a equilibrar el pH del cuerpo, fortaleciendo las defensas naturales. Y cuando se combina con eucalipto, el efecto es inmediato —los vapores ayudan a despejar las vías respiratorias y mejoran la oxigenación.

Pero hay algo más que la ciencia apenas comienza a reconocer: el ritual. Beber lentamente una infusión caliente activa el sistema parasimpático, reduciendo el estrés y ayudando al cuerpo a recuperar su equilibrio.