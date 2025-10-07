Lectura2:00 min
Té de jengibre, tomillo y miel: la ciencia detrás de las infusiones que alivian la gripa (Recetas)
Cuando los virus por el frío hacen estragos, la cocina se convierte en farmacia. Desde el té de jengibre con miel hasta la bugambilia con guayaba, estos remedios naturales son aliados para aliviar la garganta y descongestionar.
Cuando la garganta arde y el cuerpo apenas responde, no hay jarabe que consuele como una taza de té caliente. En cada hogar mexicano existen fórmulas que han pasado de generación en generación: el té de eucalipto que despeja, el de bugambilia que calma la tos o el de canela con clavo que reconforta desde el primer sorbo.
No son simple nostalgia: según la Secretaría de Salud, durante los meses fríos el consumo de infusiones herbales aumenta hasta un 30%, reflejo de la confianza popular en la medicina natural.
La ciencia detrás del alivio
Más allá del mito o la tradición, hay razones científicas por las cuales una taza caliente puede marcar la diferencia. Las infusiones actúan en varios niveles: físico, inmunológico y emocional.
- El jengibre (Zingiber officinale), por ejemplo, contiene compuestos como el gingerol y el shogaol, reconocidos por su efecto antiinflamatorio, antioxidante y antibacteriano. Estudios publicados por el Journal of Ethnopharmacology han demostrado que el jengibre ayuda a inhibir la proliferación de virus respiratorios y alivia la congestión nasal.
- El tomillo (Thymus vulgaris) es otro clásico de la herbolaria. Su aceite esencial es rico en timol y carvacrol, dos potentes antisépticos naturales que ayudan a eliminar bacterias y virus. Además, su aroma mentolado actúa como descongestionante al estimular la circulación de aire en los bronquios.
- La miel, recomendada incluso por la Organización Mundial de la Salud, suaviza la mucosa de la garganta, calma la tos y ayuda a reducir la irritación. Su textura viscosa crea una capa protectora que alivia el dolor al tragar.
- Por su parte, el limón no solo aporta vitamina C: su acidez contribuye a equilibrar el pH del cuerpo, fortaleciendo las defensas naturales. Y cuando se combina con eucalipto, el efecto es inmediato —los vapores ayudan a despejar las vías respiratorias y mejoran la oxigenación.
Pero hay algo más que la ciencia apenas comienza a reconocer: el ritual. Beber lentamente una infusión caliente activa el sistema parasimpático, reduciendo el estrés y ayudando al cuerpo a recuperar su equilibrio.
1. Té de jengibre, miel y limón
Ingredientes:
4 rodajas de jengibre fresco
Jugo de ½ limón
1 cucharada de miel
2 tazas de agua
Preparación:
Hierve el jengibre durante 10 minutos, retira del fuego, añade el jugo de limón y la miel. Ideal por la mañana para despejar la garganta y reforzar defensas.
2. Infusión de tomillo y eucalipto
Ingredientes:
1 cucharadita de tomillo seco
3 hojas de eucalipto
Miel al gusto
2 tazas de agua
Preparación:
Hierve el agua, agrega las hierbas y deja reposar cinco minutos tapado. Cuela y endulza con miel. Perfecto antes de dormir para aliviar la congestión.
3. Té de canela, clavo y anís
Ingredientes:
1 rama de canela
2 clavos de olor
½ cucharadita de anís
2 tazas de agua
Procedimiento:
Hierve todo por 10 minutos, cuela y sirve caliente. Esta mezcla reduce la tos, mejora la digestión y aporta calidez inmediata.
4. Infusión de bugambilia con guayaba
Ingredientes:
6 flores de bugambilia (sin pesticidas)
1 guayaba en trozos
2 cucharadas de miel
3 tazas de agua
Procedimiento:
Hierve la guayaba cinco minutos, añade las flores y deja reposar otros cinco. Endulza con miel. Es un remedio tradicional en el centro del país contra la tos y el malestar general.
5. Té verde con menta y limón
Ingredientes:
1 bolsa o cucharadita de té verde
5 hojas de menta fresca
Jugo de medio limón
Miel al gusto
Procedimiento:
Infusiona el té y la menta durante tres minutos, agrega el limón y la miel. Aporta antioxidantes y despeja la mente.
6. Tisana dorada (leche con cúrcuma y pimienta)
Ingredientes:
1 taza de leche vegetal
½ cucharadita de cúrcuma
Una pizca de pimienta negra
1 cucharadita de miel
Procedimiento:
Calienta la leche con la cúrcuma y la pimienta sin dejar hervir. Endulza con miel. Tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a conciliar el sueño.