Hierbas mexicanas para equilibrar las emociones: tila, valeriana y flor de azahar (recetas)

Han sido aliadas naturales para calmar la mente y restaurar el equilibrio emocional. Conoce cómo la tila, la valeriana y la flor de azahar pueden ayudarte a reconectar contigo.

Miriam Lira

En México, el poder sanador de las plantas forma parte de una tradición milenaria que combina herbolaria y bienestar emocional. Las infusiones preparadas con hojas y flores no solo ofrecen alivio físico, sino también mental: reducen el estrés, relajan el cuerpo y ayudan a conciliar el sueño.

Tila: calma que florece

La tila —proveniente del árbol de Tilia platyphyllos— es una de las hierbas más queridas en México. Sus flores doradas y su aroma suave la han convertido en sinónimo de descanso. En medicina tradicional se usa para reducir el estrés, aliviar palpitaciones nerviosas y favorecer el sueño.

Su efecto relajante se debe a los flavonoides y aceites esenciales que actúan sobre el sistema nervioso central, reduciendo la tensión muscular y mental. Es perfecta para acompañar el final del día o esos momentos en los que la mente no se apaga.

Cómo prepararla:

  • 1 cucharadita de flores de tila secas
  • 1 taza de agua caliente
  • Miel o rodaja de limón al gusto

Hierve el agua, retira del fuego y añade las flores. Cubre y deja reposar de 5 a 7 minutos. Cuela y bebe lentamente. Para una versión fría, guarda la infusión en refrigeración y consúmela durante el día; ayuda a mantener el equilibrio emocional sin causar somnolencia.

Valeriana: la raíz de la serenidad

La valeriana (Valeriana officinalis) tiene fama mundial como una de las plantas más eficaces para promover el descanso. En México, suele recomendarse para quienes sufren insomnio o ansiedad. Su raíz contiene ácido valerénico, un compuesto que ayuda a regular los neurotransmisores relacionados con la calma y el sueño.

A diferencia de otros tés, la valeriana no actúa de inmediato: su efecto es acumulativo y mejora con el consumo regular. Por ello, se recomienda tomarla durante varios días seguidos para sentir un equilibrio real en el estado de ánimo.

Cómo prepararla (infusión nocturna):

  • 1 cucharadita de raíz seca de valeriana
  • 1 taza de agua
  • 1 gota de miel o vainilla natural (opcional)

Hierve el agua, añade la raíz y deja reposar por 10 minutos. Cuela y bebe tibia unos 30 minutos antes de dormir. Para un sabor más suave, puedes combinarla con manzanilla o pasiflora. Su infusión fría también puede guardarse en un termo para acompañarte durante días de estrés laboral, sin causar sueño excesivo.

Flor de azahar: aroma que tranquiliza el alma

Del naranjo agrio nacen las pequeñas flores blancas que conocemos como flor de azahar. Su perfume dulce y cítrico tiene un efecto inmediato sobre los sentidos: calma la mente y relaja el cuerpo. En la herbolaria mexicana, se considera un símbolo de pureza y equilibrio.

Sus propiedades ansiolíticas y sedantes suaves se deben a los aceites esenciales (limoneno y linalol), que ayudan a reducir la tensión emocional y el insomnio ligero. También se utiliza para aliviar cólicos nerviosos y mejorar el estado de ánimo.

Cómo prepararla (infusión floral relajante):

  • 1 cucharadita de flores secas de azahar
  • 1 taza de agua caliente
  • Miel o canela al gusto

Coloca las flores en el agua caliente y deja reposar 8 minutos. Cuela y disfruta. Puedes beberla antes de dormir o preparar una versión fría con rodajas de naranja para llevar durante el día: su aroma te recordará respirar más lento.

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

