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Receta de crema de aguacate: fácil, económica y perfecta para los días de calor
Con el aguacate en uno de sus precios más accesibles del año —alrededor de 45 pesos el kilo—, esta crema se convierte en una opción fresca, nutritiva y económica para enfrentar el calor en la CDMX con sabor y valor nutricional.
El aguacate vive un momento clave en el mercado mexicano. En abril, su precio ha bajado de forma significativa y en centrales de abasto se ubica en torno a 45 pesos el kilo, lo que lo devuelve al centro de la mesa cotidiana. Este ajuste no es menor: se trata de uno de los productos más consumidos en México y, cuando su precio cede, se dispara su uso en preparaciones caseras, desde salsas hasta platillos más elaborados.
Más allá del costo, el aguacate mantiene su lugar como un alimento estratégico en la dieta. Es fuente de grasas monoinsaturadas, asociadas con la salud cardiovascular, además de aportar fibra, potasio y vitamina E. Su densidad nutrimental lo convierte en un ingrediente que no solo aporta sabor y textura, sino también saciedad, algo clave en una temporada donde el calor modifica los hábitos de consumo hacia opciones más ligeras pero completas.
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En ese contexto, la crema de aguacate se posiciona como una receta ideal: es fresca, rápida y económica, no requiere procesos complejos y responde a lo que hoy busca el consumidor en la CDMX: platillos que se preparen en minutos, con pocos ingredientes y que puedan funcionar tanto como entrada, comida ligera o acompañamiento. Además, su textura cremosa y color vibrante la hacen altamente atractiva para redes sociales.
Ingredientes (4 porciones)
Preparación
Licúa la base: Coloca en la licuadora el aguacate, la crema, la leche, la cebolla, el ajo y el jugo de limón. Procesa hasta obtener una mezcla completamente suave.
Integra el caldo: Añade poco a poco el caldo frío mientras sigues licuando, hasta lograr una consistencia ligera, tipo sopa cremosa.
Ajusta sabor: Agrega sal, pimienta y, si lo deseas, un poco de cilantro para darle un toque más fresco.
Enfría y sirve: Refrigera al menos 30 minutos antes de servir. Puedes acompañar con crutones, queso fresco o un chorrito de aceite de oliva.