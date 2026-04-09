Receta de crema de aguacate: fácil, económica y perfecta para los días de calor

El aguacate vive un momento clave en el mercado mexicano. En abril, su precio ha bajado de forma significativa y en centrales de abasto se ubica en torno a 45 pesos el kilo, lo que lo devuelve al centro de la mesa cotidiana. Este ajuste no es menor: se trata de uno de los productos más consumidos en México y, cuando su precio cede, se dispara su uso en preparaciones caseras, desde salsas hasta platillos más elaborados.

Más allá del costo, el aguacate mantiene su lugar como un alimento estratégico en la dieta. Es fuente de grasas monoinsaturadas, asociadas con la salud cardiovascular, además de aportar fibra, potasio y vitamina E. Su densidad nutrimental lo convierte en un ingrediente que no solo aporta sabor y textura, sino también saciedad, algo clave en una temporada donde el calor modifica los hábitos de consumo hacia opciones más ligeras pero completas.

En ese contexto, la crema de aguacate se posiciona como una receta ideal: es fresca, rápida y económica, no requiere procesos complejos y responde a lo que hoy busca el consumidor en la CDMX: platillos que se preparen en minutos, con pocos ingredientes y que puedan funcionar tanto como entrada, comida ligera o acompañamiento. Además, su textura cremosa y color vibrante la hacen altamente atractiva para redes sociales.