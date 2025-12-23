Lectura1:00 min
Ponche con piquete, tradición navideña que se reinventa (receta)
Una receta base de ponche navideño y tres variantes con alcohol —ron, brandy y mezcal— para brindar sin perder el sabor de la fruta ni el espíritu de diciembre.
El ponche es una de las bebidas más entrañables de la temporada decembrina en México. Se sirve caliente, humeante, en reuniones familiares, posadas y noches largas de diciembre. Más allá de calentar el cuerpo, su función es reunir: una olla al centro, cucharones que van y vienen, fruta que se comparte y aromas que anuncian que el año está por cerrar.
Aunque la base del ponche se mantiene casi intacta —guayaba, tejocote, caña, canela—, el llamado “piquete” se ha convertido en una forma de reinterpretar la tradición. No se trata de emborrachar la bebida, sino de sumar complejidad, profundidad y un ligero golpe alcohólico que acompañe, no que domine.
El secreto está en el equilibrio: respetar la fruta, controlar el dulzor y añadir el alcohol al final, fuera del hervor. Así, el ponche conserva su carácter casero y navideño, pero se adapta a gustos adultos y mesas más largas, sin traicionar su origen.
- Ingredientes (6–8 porciones)
- 3 litros de agua
- 6 guayabas, partidas
- 4 manzanas, en cubos grandes
- 250 g de tejocote, pelado y sin corazón
- 2 cañas de azúcar, en bastones
- 1 taza de ciruela pasa
- 1 raja grande de canela
- 2 clavos de olor (opcional)
- Piloncillo al gusto (aprox. 100–150 g)
Preparación
- Hierve el agua con la canela y los clavos durante 5 minutos.
- Agrega tejocote, caña y ciruela pasa; cocina a fuego medio 15 minutos.
- Incorpora manzana y guayaba; cocina 10 minutos más.
- Endulza con piloncillo poco a poco, probando hasta lograr equilibrio.
- Mantén caliente sin hervir antes de servir.
- Cómo agregar el piquete (sin arruinar el ponche)
- Regla clave: el alcohol se añade al servir, nunca durante la cocción.
Variante 1: Ponche con ron oscuro
- Agrega 30–40 ml de ron por taza.
- Ideal para un perfil dulce y especiado.
- Reduce ligeramente el piloncillo para no empalagar.
Variante 2: Ponche con brandy
- Agrega 25–35 ml de brandy por taza.
- Aporta notas cálidas y redondas, muy navideñas.
- Funciona bien con manzana y ciruela pasa.
Variante 3: Ponche con mezcal
- Agrega 20–25 ml de mezcal joven por taza.
- Da un toque ahumado sutil.
- Recomendación: usar menos canela para no saturar aromas.
Tip final
- Si quieres un ponche más aromático y menos alcohólico, puedes flamear ligeramente el alcohol antes de agregarlo (calentarlo aparte sin hervir), para suavizar el golpe sin perder carácter.