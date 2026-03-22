Frijoles gordos a la Tezcucana: el guiso donde Tita ya no puede callar en Como agua para chocolate

En Como agua para chocolate, la cocina es mucho más que un espacio doméstico: es el lugar donde las emociones toman cuerpo, donde el deseo se vuelve aroma y donde el dolor encuentra una forma de decirse sin necesidad de palabras.

Así ocurre con los frijoles gordos a la Tezcucana, una preparación que en manos de Tita rebasa la idea de simple alimento para convertirse en una especie de confesión. La lentitud del hervor, la contundencia del frijol y el picor del tornachile construyen un guiso atravesado por la intensidad emocional de quien lo cocina.

Este platillo parece condensar uno de los grandes impulsos de la historia: la imposibilidad de seguir callando. Cada grano cocido lentamente remite a una verdad que ha permanecido demasiado tiempo guardada, mientras el chile introduce esa punzada que altera, inquieta y sacude.

En esa mezcla de paciencia y fuego, Laura Esquivel vuelve la cocina un lenguaje íntimo. Tita no sólo prepara comida: transforma lo que siente en sazón, vuelve su conflicto una receta y deja que el guiso diga aquello que su voz todavía no termina de pronunciar.

Este platillo remite, por su propio nombre, a una raíz tezcucana, es decir, vinculada con Tezcuco, antiguo nombre de Texcoco. La RAE señala que "tezcucano, na" proviene justamente de Tezcuco y equivale a texcocano, mientras que el Gran Diccionario Náhuatl de la UNAM registra tezcoco/tezcuco como variante histórica de Texcoco. Por eso, al hablar de unos frijoles gordos a la Tezcucana, la referencia apunta a una preparación asociada simbólica o regionalmente con la tradición culinaria de esa zona del actual Estado de México.