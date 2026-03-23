Cómo hacer ceviche de mango, la receta fresca para aprovechar la fruta de temporada

Hay frutas que parecen destinadas al postre, pero que en la cocina revelan otra vocación cuando se les enfrenta con sal, limón y chile. El mango es una de ellas. Su pulpa, carnosa y aromática, no solo funciona en licuados, nieves o pays; también puede sostener preparaciones saladas donde el dulzor no estorba, sino que equilibra.

En México, donde la fruta se come en la calle con limón, sal y picante desde hace generaciones, pensar en un ceviche de mango no resulta una rareza, sino una extensión natural de ese antojo.

En ese cruce entre frescura, acidez y picor, el ceviche de mango se vuelve una receta de temporada con lógica propia. No busca imitar al ceviche de pescado ni ocupar su lugar, sino aprovechar las virtudes de una fruta que, cuando está en su punto, ofrece jugo, textura y un perfume capaz de levantar cualquier mezcla. Aquí, la cebolla morada aporta filo, el cilantro profundidad herbal, el chile un golpe breve pero necesario, y el limón el nervio que amarra todo.

Como sucede con la jícama enchilada, la piña asada o la sandía con sal, el mango agradece el contraste. El resultado es un plato de temporada que se siente generoso sin ser pesado, y luminoso sin complicarse.