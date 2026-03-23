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Cómo hacer ceviche de mango, la receta fresca para aprovechar la fruta de temporada
Dulce, jugoso y con la acidez suficiente para entrar también al terreno de lo salado, el mango encuentra en el ceviche una de sus versiones más refrescantes.
Hay frutas que parecen destinadas al postre, pero que en la cocina revelan otra vocación cuando se les enfrenta con sal, limón y chile. El mango es una de ellas. Su pulpa, carnosa y aromática, no solo funciona en licuados, nieves o pays; también puede sostener preparaciones saladas donde el dulzor no estorba, sino que equilibra.
En México, donde la fruta se come en la calle con limón, sal y picante desde hace generaciones, pensar en un ceviche de mango no resulta una rareza, sino una extensión natural de ese antojo.
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En ese cruce entre frescura, acidez y picor, el ceviche de mango se vuelve una receta de temporada con lógica propia. No busca imitar al ceviche de pescado ni ocupar su lugar, sino aprovechar las virtudes de una fruta que, cuando está en su punto, ofrece jugo, textura y un perfume capaz de levantar cualquier mezcla. Aquí, la cebolla morada aporta filo, el cilantro profundidad herbal, el chile un golpe breve pero necesario, y el limón el nervio que amarra todo.
Como sucede con la jícama enchilada, la piña asada o la sandía con sal, el mango agradece el contraste. El resultado es un plato de temporada que se siente generoso sin ser pesado, y luminoso sin complicarse.
Ingredientes
2 mangos maduros pero firmes, cortados en cubos
1/2 cebolla morada fileteada finamente
1 pepino mediano, pelado y cortado en cubos pequeños
2 jitomates medianos, sin semillas y picados
1 chile serrano finamente picado
El jugo de 4 a 5 limones
1/2 taza de hojas de cilantro picadas
Sal al gusto
Pimienta negra recién molida al gusto
1 cucharadita de aceite de oliva, opcional
Tostadas o galletas saladas, para acompañar
Aguacate en rebanadas, opcional para servir
Preparación:
- En un tazón grande coloca los cubos de mango, el pepino, el jitomate, la cebolla morada, el chile serrano y el cilantro.
- Añade el jugo de limón poco a poco, mezclando con suavidad para no romper el mango.
- Sazona con sal y pimienta. Si buscas un acabado más redondo, agrega una cucharadita de aceite de oliva.
- Deja reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos en refrigeración para que los sabores se integren y la cebolla pierda un poco de agresividad.
- Prueba y ajusta con más sal o limón si hace falta.
- Sirve frío, acompañado de tostadas o galletas saladas.
- Si lo deseas, termina con rebanadas de aguacate.