Mujeres Excepcionales: Monte Xanic reconoce a las mujeres que hoy transforman el vino en México

En su primer encuentro "Mujeres Excepcionales: relatos que hacen historia", Monte Xanic reunió a mujeres del vino, el arte, la literatura y la comunicación para reconocer trayectorias que hoy están transformando la manera en que esta industria se narra, se interpreta y se conecta con la cultura contemporánea en México.

La iniciativa partió de una idea, entender que el vino no solo se sostiene en la técnica o en la calidad de una etiqueta, sino también en las personas que amplían su lenguaje y le dan nuevas lecturas. Desde esa perspectiva, la casa vinícola articuló una jornada que vinculó al vino con historias de liderazgo femenino, sensibilidad y creación, en un momento en que la conversación sobre esta industria en México también exige voces más diversas y marcos más amplios.

Monte Xanic, que trabaja desde hace casi cuatro décadas en el Valle de Guadalupe bajo una filosofía de baja intervención, sustentabilidad y búsqueda constante de excelencia, llevó esa visión al centro del evento. Durante la bienvenida, Aletia Salas, directora de Comunicación y Mercadotecnia de la bodega, resumió el espíritu del encuentro al afirmar que "lo excepcional se construye diariamente" y que también se convierte en una forma de vivir y crear.

Sandra FernándezCortesía

Una conversación que sale de la copa

Más que limitar el reconocimiento al ámbito estrictamente vinícola, "Mujeres Excepcionales" se planteó como una plataforma de conversación e inspiración. La intención fue visibilizar historias reales de liderazgo femenino y mostrar que el vino puede dialogar con otras disciplinas que hoy también modelan la cultura contemporánea del país.

Por eso, entre las mujeres reconocidas estuvieron perfiles de distintos campos. La fotógrafa Yvonne Venegas, la escritora Alma Delia Murillo y la artista visual Mónica Loya formaron parte de una selección que buscó subrayar el cruce entre sensibilidad, obra y mirada contemporánea.

A ellas se sumaron Alejandra Márquez Abella, directora de cine con una trayectoria ya consolidada; Concepción Orvañanos, diseñadora textil que ha trabajado con técnicas tradicionales mexicanas desde una visión actual; y Andrea Castro, socia de Zimat Consultores, vinculada a la construcción de reputación institucional, responsabilidad social y asuntos públicos.

Monte XanicCortesía

Seis etiquetas, seis voces

La experiencia central del evento fue una cata de seis etiquetas de Monte Xanic: MX Chenin Colombard, MX Sauvignon Blanc Viña Kristel, MX Chardonnay, O.N Chardonnay, MX Rosé y Gran Ricardo Sauvignon Blanc Reserva. La degustación fue guiada por seis sommeliers: Joanna Vallejo, Blanca Bretón, Laura Santander, Arisbeth Araujo, Romina Argüelles y Sandra Fernández.

Laura SantanderCortesía

La primera en participar fue Joanna Vallejo, presentada como parte de una nueva generación del vino en México y presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres en el Vino. Su intervención con MX Chenin Colombard apuntó a una idea cada vez más relevante en la industria: la necesidad de acercar el vino a nuevas audiencias sin vaciarlo de contenido.

Después participó Blanca Bretón con MX Sauvignon Blanc Viña Kristel. Sommelier certificada desde 2014 por la Asociación de Sommeliers Mexicanos y reconocida durante tres años consecutivos entre las 25 líderes del vino en México, su presencia aportó el peso de una trayectoria consolidada en la profesionalización del discurso especializado.

Laura Santander condujo la degustación de MX Chardonnay. Certificada por The Court of Master Sommeliers, especialista sensorial y una de las figuras más reconocidas del sector, dejó además una de las frases más personales de la jornada al invitar a las asistentes a nombrar con claridad los proyectos que desean construir.

Arisbeth Araujo presentó O.N Chardonnay desde un perfil que cruza periodismo gastronómico y sommeliería. Con más de 18 años de trayectoria y reconocida como Sommelier del Año 2024 por la Guía México Gastronómico, su presencia reforzó esa lectura del vino como un terreno donde también importan la mediación cultural y la capacidad de traducir complejidad para públicos más amplios.

Arisbeth AraujoCortesía

La quinta participación fue la de Romina Argüelles, cofundadora de Plonk Wine Bar y nombrada Sommelier del Año 2025 por Michelin México, quien guió la degustación de MX Rosé. El cierre corrió a cargo de Sandra Fernández, una de las figuras más respetadas de la industria del vino en México, reconocida como Sommelier del Año 2023 por CANIRAC, quien encabezó la degustación de Gran Ricardo Sauvignon Blanc Reserva.

Más que un reconocimiento

Más allá de la degustación, realizada en la terraza del restaurante Carolo, el evento se articuló como una conversación sobre identidad, pasión y legado. Aletia Salas lo resumió al afirmar que el vino, como las historias de las mujeres celebradas, no se trata solamente de técnica, sino también de identidad y de las personas que hacen posible cada historia.

Esa idea ayudó a darle sentido al encuentro. En una industria que con frecuencia se apoya en el prestigio, la tradición o la solemnidad para construir autoridad, Monte Xanic eligió mover la conversación hacia las voces que hoy le están dando nuevas formas al vino mexicano. No solo desde la producción, sino también desde la interpretación, la creación de relato y la posibilidad de vincularlo con otras esferas de la cultura.