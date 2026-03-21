Dominio do Bibei: los vinos gallegos que rescatan variedades antiguas y conquistan nuevos paladares

Rompe con la noción de los viñedos clásicos españoles en zonas cálidas, secas y hasta semi desérticas. Galicia guarda un escenario diferente lleno de verdor, humedad y cepas que invitan a probar Godello, Mencía, Treixadura o Brancellao.

La bodega Dominio do Bibei ha tomado el camino de defender el ensamblaje tradicional de variedades autóctonas como forma de expresar el paisaje, indica indica Mirell Riviello, sommelier de Importaciones Cantabria, quien trae esta casa a México.

Se encuentra en la denominación Ribeira Sacra, en el interior de Galicia, entre los ríos Miño y Sil. A diferencia de las zonas atlánticas más cercanas a la costa, aquí los veranos son más soleados, lo que permite una maduración más completa de las uvas sin perder la acidez.

Dominio do BibeiCortesía

El territorio es abrupto, ya que las plantas crecen entre los 200 y 700 metros de altura, en pendientes sumamente pronunciadas en lo que se llama viticultura heroica debido a la complejidad de su manejo.

La proximidad de los ríos genera frecuentes neblinas matinales y los suelos muestran desde granito y arenas hasta pizarras y arcillas; texturas que influyen en la vid tanto en mineralidad como en un gran drenaje que obliga a las raíces a buscar más profundo su alimento.

Recuperar la lógica antigua

Cuando el proyecto comenzó en 2002, los responsables se encontraron con un viñedo aparentemente caótico: distintas variedades mezcladas en la misma parcela, una práctica habitual en el pasado.

Lejos de simplificar se aprovechó ese mosaico histórico que resulta en vinos de ensamble, a veces liderados por una cepa dominante.

Igualmente las viñas combinan plantaciones jóvenes y centenarias, muchas de ellas recuperadas para evitar la desaparición de variedades históricas de la región.

LalamaCortesía

La arquitectura de Dominio do Bibei sigue la lógica del lugar. “El edificio se construyó de forma escalonada sobre la ladera, integrándose con el terreno y aprovechando la gravedad para el movimiento del vino”, agrega Riviello.

Se trata de una bodega cerrada, con temperaturas naturalmente estables, diseñada para intervenir lo menos posible en los procesos.

El portafolio

Lalume

· Denominación de origen Ribeiro

· Blanco cuyo nombre significa “luz”.

· Ensamble de Treixadura, Albariño, Godello y pequeñas proporciones de variedades locales

· Cada parcela se vinifica por separado, con doble selección de racimos y uvas

LalumeCortesía

Lapola

· Denominación de origen Ribeira Sacra

· Ensamble de Godello, Albariño, Doña Blanca y Treixadura.

· Doble selección antes de la vinificación

· Fermentación en roble y en huevos de concreto

Lalama

· Denominación de origen Ribeira Sacra

· Ensamble de Mencía, Brancellao, Mouratón, Suson y Garnacha Tintorera

· Crianza en barricas usadas para preservar la expresión del viñedo

· Vino que expresa la mineralidad y frescura de los suelos

Lacima

· Denominación de origen Ribeira Sacra

· Uno de los vinos más complejos de la casa.

· Ensambla Mencía, Mouratón, Brancellao y Alicante Bouschet

· Selección manual de cada baya

· Crianza prolongada en grandes fudres de 17 a 24 meses