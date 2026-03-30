El jitomate sigue caro: el saladet se mantiene arriba de los 40 pesos y presiona la canasta básica

El jitomate no ha dejado de ser un termómetro del bolsillo mexicano. Cuando sube, se siente de inmediato en la cocina diaria: en la salsa, en el guiso, en el arroz rojo, en la sopa. La información presentada en el reporte Quién es Quién en los Precios del 30 de marzo de 2026 confirma que el jitomate saladet mantiene precios altos en el mercado mexicano, con un promedio nacional de 41.09 pesos por kilogramo entre el 17 y el 20 de marzo.

El jitomate forma parte de los 24 productos considerados dentro de la canasta PACIC, la referencia oficial para medir el costo semanal de una canasta básica en un hogar de cuatro personas. En ese listado, su presencia es uno de los ingredientes frescos más importantes del consumo cotidiano.

Producción de jitomate fresco en México.Foto EE: Cortesía

Un precio promedio alto y una brecha amplia

Lo que revela el informe no es solo un precio alto, sino una dispersión relevante entre regiones y cadenas. En la zona Norte, el jitomate se observó entre 24.49 y 46.07 pesos por kilo; en el Sureste, entre 33.32 y 49.95 pesos; en el Centro Norte, entre 30.75 y 44.39 pesos; y en el Centro, entre 19.90 y 49.43 pesos. Ese rango muestra que, aun cuando existen puntos de venta con precios más moderados, el consumidor también se enfrenta a techos muy elevados según ciudad, cadena y región.

Ese dato importa porque rompe con la idea de que el encarecimiento es homogéneo. El jitomate sigue caro, sí, pero además se vende a precios muy distintos dependiendo del lugar de compra. Para una familia que compra por kilos cada semana, esa diferencia puede alterar de forma significativa el gasto del mes.

Foto: Cuartoscuro

El jitomate dentro de la presión sobre la canasta

La misma presentación oficial recuerda que la meta de la canasta PACIC es de 910 pesos. Sin embargo, el monitoreo nacional mostró que el precio más bajo encontrado fue de 772.60 pesos por canasta, mientras el más alto llegó a 966.20 pesos, una diferencia de 193.60 pesos entre establecimientos.

En ese contexto, el jitomate pesa más de lo que aparenta. No es el producto más costoso de la canasta, pero sí uno de los que más rápido impactan la percepción del gasto por su frecuencia de uso. Cuando un insumo tan transversal rebasa los 40 pesos por kilo en promedio nacional, el encarecimiento se traslada a la cocina doméstica sin necesidad de grandes compras, basta preparar comida todos los días.

Que el jitomate saladet se mantenga en 41.09 pesos promedio nacional sugiere que el mercado aún no entra en una fase clara de alivio para el consumidor. Más aún, los máximos observados cercanos a 50 pesos por kilo en el Sureste y el Centro muestran que el producto, monitoreado por Profeco, sigue operando en una franja alta para un alimento de consumo masivo.