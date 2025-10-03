Eat Spain Drink Spain 2025: CDMX celebra lo mejor de la gastronomía y los vinos de España

La Ciudad de México se convertirá en la capital de la gastronomía española con la primera edición de Eat Spain Drink Spain 2025. Durante quince días, reconocidos restaurantes, bares, vinotecas y tiendas gourmet ofrecerán experiencias que van desde cenas maridaje y menús degustación hasta catas guiadas, promociones especiales y rutas de tapas que buscan acercar al público mexicano a la riqueza de la despensa ibérica

Durante dos semanas, restaurantes, bares, tiendas gourmet y vinotecas serán escenario de cenas maridaje, catas guiadas, rutas de tapas y menús degustación diseñados para descubrir la autenticidad de productos como el jamón ibérico, el queso manchego, el aceite de oliva virgen extra y los vinos de Rioja, Rías Baixas, Rueda y Jerez

Una experiencia con denominación de origen

El festival no solo se centra en la cocina: es un homenaje a la trazabilidad y a la riqueza cultural que ha consolidado a España como un referente mundial. En palabras de María Peña Mateos, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España: “Eat Spain Drink Spain es la oportunidad de acercar al público mexicano a la excelencia de los productos españoles y fortalecer el vínculo cultural entre nuestras cocinas y tradiciones.”

ICEX-MexicoEstudio Goula

Entre los más de 20 espacios que participan destacan AjoBlanco, Bulla, Catorze, Castizo, Centro Castellano (Camino Real y Centro Histórico), Ekilore, Simonetta, Vega, Zagala, Zeru San Ángel, Puerto Getaria, Socarrat, Pepe Mesa Española, Jaleo y Torre de Castilla. Además, se suman tiendas y vinotecas como Ingredienta, La Castellana y Tierra de Uvas

Eat Spain Drink Spain 2025 se celebra en 15 países y cuenta con el respaldo de Foods & Wines from Spain (FWS) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, bajo el convenio #SpainFoodNation. Con ello, se consolida como una plataforma global de promoción que busca acercar la riqueza y diversidad de la despensa española a los mercados estratégicos internacionales

Más información: Foods & Wines from Spain