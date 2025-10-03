Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura2:00 min

Eat Spain Drink Spain 2025: CDMX celebra lo mejor de la gastronomía y los vinos de España

image

Hasta el 15 de octubre, la capital mexicana se convierte en sede de un festival que une tradición, innovación y denominaciones de origen españolas.

Miriam Lira

La Ciudad de México se convertirá en la capital de la gastronomía española con la primera edición de Eat Spain Drink Spain 2025. Durante quince días, reconocidos restaurantes, bares, vinotecas y tiendas gourmet ofrecerán experiencias que van desde cenas maridaje y menús degustación hasta catas guiadas, promociones especiales y rutas de tapas que buscan acercar al público mexicano a la riqueza de la despensa ibérica

Durante dos semanas, restaurantes, bares, tiendas gourmet y vinotecas serán escenario de cenas maridaje, catas guiadas, rutas de tapas y menús degustación diseñados para descubrir la autenticidad de productos como el jamón ibérico, el queso manchego, el aceite de oliva virgen extra y los vinos de Rioja, Rías Baixas, Rueda y Jerez

Te puede interesar

Una experiencia con denominación de origen

El festival no solo se centra en la cocina: es un homenaje a la trazabilidad y a la riqueza cultural que ha consolidado a España como un referente mundial. En palabras de María Peña Mateos, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España: “Eat Spain Drink Spain es la oportunidad de acercar al público mexicano a la excelencia de los productos españoles y fortalecer el vínculo cultural entre nuestras cocinas y tradiciones.”

image

ICEX-MexicoEstudio Goula

Entre los más de 20 espacios que participan destacan AjoBlanco, Bulla, Catorze, Castizo, Centro Castellano (Camino Real y Centro Histórico), Ekilore, Simonetta, Vega, Zagala, Zeru San Ángel, Puerto Getaria, Socarrat, Pepe Mesa Española, Jaleo y Torre de Castilla. Además, se suman tiendas y vinotecas como Ingredienta, La Castellana y Tierra de Uvas

Eat Spain Drink Spain 2025 se celebra en 15 países y cuenta con el respaldo de Foods & Wines from Spain (FWS) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, bajo el convenio #SpainFoodNation. Con ello, se consolida como una plataforma global de promoción que busca acercar la riqueza y diversidad de la despensa española a los mercados estratégicos internacionales

Más información: Foods & Wines from Spain

Temas relacionados

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete