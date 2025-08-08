Duraznos y mangos: dulces, saludables… ¿y cada vez más caros?

Consumir frutas de temporada no solo es una forma de mejorar la salud, también puede ser una estrategia para cuidar el presupuesto familiar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en línea con la Estrategia Nacional “Vive saludable, vive feliz”, realizó un monitoreo de precios a nivel nacional para conocer cuánto cuesta el kilo de mango y durazno, dos de las frutas más populares del verano.

El análisis revela contrastes notables en los precios según el punto de venta y el estado del país. Comprar en mercados públicos puede significar un ahorro considerable frente a los supermercados.

Durazno: entre $55 y $129 el kilo, según la variedad y el lugar.

El durazno, originario de China y conocido por su piel aterciopelada y sabor dulce, es rico en vitaminas A, C, B2, K y antioxidantes como carotenoides, flavonoides y polifenoles. También contiene potasio y magnesio, beneficiosos para la presión arterial y la función muscular y nerviosa.

Profeco monitoreó dos tipos: durazno amarillo (criollo) y melocotón.

Durazno amarillo (criollo)

Precio más bajo: $55.00 por kilo en el mercado público Independencia de Morelia, Michoacán.

Precio más alto: $120.00 por kilo en Chedraui sucursal Acueducto, Zapopan, Jalisco.

DuraznosFreepik

Melocotón

Precio más bajo: $59.90 por kilo en Super Ley Express Lola Beltrán, Culiacán, Sinaloa.

Precio más alto: $129.00 por kilo en Walmart Club Campestre, Zacatecas.

Para elegir un durazno maduro, se recomienda evitar los que tengan manchas verdes y optar por aquellos cuya piel esté firme pero ceda un poco al tacto. Si aún están duros, pueden dejarse madurar en casa.

Mango: hasta 432% de diferencia de precio entre un mercado y un supermercado

El mango, con su pulpa dulce y ligeramente ácida, es una fruta tropical que aporta vitaminas A, B, C y K, además de hierro, calcio, magnesio, fósforo y potasio. Es ideal para ensaladas, aguas frescas, cócteles o simplemente en rebanadas.

MangoFreepik

Profeco analizó tres variedades producidas principalmente en Sinaloa, Guerrero y Nayarit, que en 2023 concentraron el 54.9% de la producción nacional, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural:

Mango ataulfo

Precio más bajo: $15.00 por kilo en la Central de Abasto de Ecatepec, Estado de México.

Precio más alto: $79.95 por kilo en Super Aki Xtra, Mérida, Yucatán.

Mango manila

Precio más bajo: $18.00 por kilo en la Central de Abasto de Ecatepec, Estado de México.

Precio más alto: $69.90 por kilo en La Comer Estadio, Santiago de Querétaro, Querétaro.

Mango paraíso petacón

Precio más bajo: $16.00 por kilo en Walmart Express Homero, Ciudad de México.

Precio más alto: $57.90 por kilo en Soriana Híper Acapulco Costera, Guerrero.

Para identificar si el mango está en su punto óptimo de maduración, es recomendable presionarlo suavemente y verificar que desprenda un aroma dulce. También puede conservarse picado en refrigeración o congelado en recipientes herméticos.

Comer frutas mexicanas de temporada, una decisión inteligente

Adquirir alimentos frescos y naturales, producidos en territorio nacional y vendidos en mercados locales, es una forma de cuidar la salud y el bolsillo. Profeco recuerda que los precios aquí presentados corresponden al periodo del 25 al 31 de julio de 2025 y pueden cambiar.