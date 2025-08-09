¿Dónde comer? Perezoso, la terraza que combina sabor, estilo y comunidad en la Roma

En el corazón de la colonia Roma, Perezoso no es solo un restaurante: es una invitación a quedarse, disfrutar y compartir. Concebido por Pablo Gorozpe y Daniel Gershevich, cofundadores de Colectivo Carmelo, este espacio forma parte de un edificio único que integra tres conceptos: la terraza-restaurante Parezoso, la discoteca Cometa y el wine bar Selva.

RESTAURANTE PEREZOSO, SECCION BISTRONOMIE .HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Con una arquitectura pensada para enamorar desde el primer vistazo, Perezoso ofrece una de las terrazas más atractivas de la ciudad: luminosa, cómoda y diseñada para que las sobremesas se alarguen con el ritmo pausado de una buena charla y un cóctel bien servido.

Una carta pensada para compartir

El menú, descrito por sus creadores como comfort food internacional, destaca por su versatilidad y sabor. Las pizzas de masa delgada son, sin duda, la estrella: bien logradas, con combinaciones que invitan a compartir y que se reinventan con facilidad para no cansar nunca.

RESTAURANTE PEREZOSO, SECCION BISTRONOMIE .HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

A ellas se suman los roll de tartar y de langosta, auténticas joyas de la carta por su frescura y balance de sabores. Las pastas, con recetas propias y salsas perfectamente equilibradas, sorprenden no solo por su calidad, sino también por su precio extraordinario, un acierto en una ciudad donde comer bien suele ser sinónimo de gastar mucho.

El toque de comunidad

Más allá de la cocina, Perezoso se distingue por su filosofía: crear un lugar donde la música, la iluminación, la arquitectura y la comida estén al mismo nivel. Aquí no se trata solo de ir a cenar, sino de formar parte de un ambiente que acoge y conecta a las personas.

Incluso en su coctelería hay un guiño a esta idea: varias creaciones llevan el nombre de integrantes del equipo o de amigos cercanos, como “El Compaché”, con tepache hecho en casa y tequila, o “Noel Tina”, inspirado en una amiga del grupo.

RESTAURANTE PEREZOSO, SECCION BISTRONOMIE .HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Una apertura que ya es un éxito

Aunque su inauguración oficial será a finales de agosto, Perezoso ya ha conquistado a sus primeros visitantes con un soft opening que ha servido para afinar cada detalle. Actualmente abre de miércoles a domingo, de 13:00 a 00:00 horas, y pronto recibirá a sus comensales todos los días de la semana en la calle de Cordoba 104, colonia Roma, esquina Álvaro Obregón.

RESTAURANTE PEREZOSO, SECCION BISTRONOMIE .HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA

Pablo y Daniel han logrado que su propuesta gastronómica y de hospitalidad se sienta fresca, bien ejecutada y con potencial de convertirse en un nuevo referente culinario en la Roma. Con su terraza encantadora, su cocina honesta y su ambiente cálido, Parezoso es, desde ya, un lugar al que uno quiere volver.