¿Dónde comer? Pánuco 36, el diálogo contemporáneo entre dos cocinas históricas

Instalado en un edificio de arquitectura afrancesada en Río Pánuco 36, en la Colonia Renacimiento Cuauhtémoc de la Ciudad de México, este restaurante no se alinea con las narrativas fáciles de “fusión” ni se acomoda en el confort de la tradición. Pánuco 36 construye una gramática propia a partir de dos universos culinarios —el francés y el mexicano— que no se diluyen uno en otro, sino que se desafían y se complementan desde una mirada contemporánea.

Cada platillo es el resultado de una exploración crítica entre técnicas clásicas y elementos frescos de origen local. Aquí no se trata de yuxtaponer ingredientes por exotismo, sino de construir sentido a partir de la técnica, la temporalidad y la geografía del producto.

Técnica, producto, intención

Más que una carta convencional, el menú de Pánuco 36 funciona como una curaduría. En ella se despliega una serie de decisiones —no solo gastronómicas— que posicionan al restaurante como una plataforma de pensamiento. La cocina francesa actúa como estructura, mientras que los ingredientes mexicanos (maíces nativos, flor de calabaza, quesos artesanales, salsas, chiles y hierbas) insertan matices, intensidades y contradicciones necesarias para provocar nuevas lecturas.

Las técnicas tradicionales conviven con procesos modernos sin caer en artificios. Los sabores se construyen a partir de capas y fondos bien trabajados, pero siempre con la nitidez que exige una propuesta que valora tanto el origen como la ejecución. La cocina, más que una experiencia estética, se vuelve una tesis articulada.

Una puesta en escena que no distrae

El espacio físico no se impone. El edificio, sobrio y elegante, dialoga con el concepto sin convertirse en decorado. No hay sobreactuación visual, ni una búsqueda de espectacularidad para redes sociales. Lo que ocurre dentro de Pánuco 36 se sostiene en el plato y en el tiempo que se dedica a la conversación, a la espera, al reconocimiento del sabor.

El horario de servicio —de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 h— refuerza esa idea de espacio alterno al ruido. Se aleja del ajetreo de la alta cocina y ofrece otra posibilidad: comer con calma, sin la presión del reloj ni el peso del protocolo.

Cocina como postura

Pánuco 36 no busca posicionarse en una categoría. Su fortaleza está en no querer agradar a todos, sino en ofrecer una mirada clara y coherente sobre lo que significa cocinar desde México, con la memoria de Francia. La propuesta está pensada para quienes entienden que la cocina también puede ser un lenguaje crítico, no solo un entretenimiento.