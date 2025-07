La cata más original: Wine for hiking te lleva a aprender de vino a la montaña

A veces las mejores ideas se revelan lejos de las oficinas. Para Fabiola Nieto, fue en una caminata con su hermano Julio a San Nicolás Totolapan mientras vivía un momento complicado cuando escuchó la frase que cambiaría todo: “¿Por qué no unes el vino con la montaña?”. Fue ahí que entendió que esos descriptores tan repetidos en catas —tierra húmeda, champiñón, madera mojada— no eran solo palabras técnicas: estaban vivos ahí mismo. Decidió que podían enseñarse caminando y observando. Así nació Wine for hiking.

El florecimiento de una idea

Wine for hiking es un taller sensorial en movimiento. Fabiola diseñó cada ruta para aprovechar el terreno y la vegetación local, adaptando la experiencia a las estaciones del año. “El bosque no huele igual en lluvias que en secas, y eso se refleja en el vino también”, comenta.

Fabiola Nieto, fundadora Wine for hikingEspecial

Y la experiencia culmina en una cata en una palapa cuidadosamente preparada con un maridaje pensado para reforzar la memoria aromática. “Es un contraste muy bonito llegar cansados y ver la mesa puesta; la gente entiende el vino de otra manera”, explica.

Familia y comunidad

Desde el inicio, la familia fue clave. Julio fue el primero en recorrer la ruta y después se sumó su papá, su otro hermano, sobrina e hijo.

Equipo de Wine for hikingEspecial

Así, Wine for hiking ha ido creando memorias compartidas que se han convertido en parte del ADN del proyecto. Hoy cuenta con una comunidad muy activa y hasta un grupo VIP con más de 230 miembros donde se anuncian salidas, se comparten fotos y recomendaciones.

Fabiola destaca la importancia de ese grupo como un espacio donde se fomenta la confianza y se construyen amistades: “Hay quienes se han conocido en nuestras experiencias y hoy son pareja. Otros viajan juntos. Se creó algo más grande que solo caminar y catar”.

Emprender con intuición

Fabiola es emprendedora desde los 20 años. Sin formación financiera formal, aprendió en la práctica: separar cuentas, respetar presupuestos, ajustar precios y, sobre todo, escuchar.

Wine for hikingEspecial

“He aprendido a respetar el dinero. Todo ha sido ensayo y error”. Hoy coordina un equipo de seis personas que la ayuda a planear salidas, montar y guiar grupos en diversas rutas.

“Es mi responsabilidad que la gente regrese segura, que no dejemos basura y que el lugar quede igual o mejor que como lo encontramos”.

Crecimiento y expansión

El crecimiento de Wine for hiking ha sido planeado para evitar perder la esencia. Fabiola quiere que cada experiencia sea personal y memorable.

A futuro piensa en franquicias en estados como Querétaro, Guanajuato y Puebla, replicando el modelo sin sacrificar calidad. También sueña con llevarlo a la Toscana italiana. “Sería fantástico hacer scouting y después llevar grupos”. Además, proyecta rutas en Huasca de Ocampo y salidas temáticas para públicos veganos o con la comunidad LGBTQ+.

Objetivo: abrir los sentidos

La caminata no se limita a enseñar aromas. Las paradas están diseñadas para abrir la conversación sobre el terruño, el origen y cómo la naturaleza imprime su carácter en cada botella con la montaña como aula viva; incluso profesionales del vino han tomado el tour y se sorprenden de cómo cambia la forma en que describen un aroma tras haberlo olido “su estado salvaje”.

Paso de Cortés con Wine for HikingEspecial

Filosofía compartida

“El vino no es igual cada añada. La montaña no es igual cada subida. Hay que aprender a adaptarse”.

Así, Wine for hiking es una invitación a detenerse, aprender y conocer al otro. Una experiencia que llama a repensar la relación con el vino, entendiendo que su historia empieza en la tierra. “Es una forma de volver a lo básico, de recordar que antes de la etiqueta el vino es campo, tierra, clima y tiempo”.

