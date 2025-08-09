Lectura1:00 min
Banana split con brownie: el postre perfecto para amantes del chocolate
El clásico banana split se vuelve aún más irresistible con la adición de brownies, logrando un postre cremoso y lleno de texturas que conquistan desde la primera cucharada.
El banana split es un ícono de las heladerías: plátano fresco, helado cremoso, salsas dulces y un toque de crema batida. En esta versión, el encanto se potencia con trozos de brownie suave y denso, que aportan una dosis extra de cacao y una textura esponjosa que combina a la perfección con el resto de los ingredientes.
Es un postre que respeta la esencia del original, pero lo lleva a un nuevo nivel de indulgencia, ideal para compartir o para darse un capricho memorable.
Ingredientes (4 porciones):
- 2 plátanos maduros pero firmes
- 4 piezas de brownie cortadas en cubos medianos
- 6 bolas de helado (vainilla, fresa y chocolate)
- ½ taza de crema batida
- ¼ taza de nuez picada
- ¼ taza de chispas de chocolate o confites de colores
- ¼ taza de salsa de chocolate
- ¼ taza de salsa de caramelo
- 4 cerezas en almíbar para decorar
Procedimiento:
- Pela y corta los plátanos a lo largo, colócalos en un plato alargado para banana split.
- Añade las bolas de helado intercalando sabores sobre el plátano.
- Distribuye los cubos de brownie alrededor y entre las bolas de helado.
- Decora con crema batida, nuez, chispas de chocolate y las salsas.
- Coloca una cereza en la parte superior y sirve de inmediato.
Tip de presentación: Calienta ligeramente los brownies antes de añadirlos para que el contraste con el helado sea más intenso y la experiencia, más indulgente. Puedes añadir también bombones y chispas de chocolate.