Lectura1:00 min

Banana split con brownie: el postre perfecto para amantes del chocolate

banana split

El clásico banana split se vuelve aún más irresistible con la adición de brownies, logrando un postre cremoso y lleno de texturas que conquistan desde la primera cucharada.

Miriam Lira

El banana split es un ícono de las heladerías: plátano fresco, helado cremoso, salsas dulces y un toque de crema batida. En esta versión, el encanto se potencia con trozos de brownie suave y denso, que aportan una dosis extra de cacao y una textura esponjosa que combina a la perfección con el resto de los ingredientes. 

Es un postre que respeta la esencia del original, pero lo lleva a un nuevo nivel de indulgencia, ideal para compartir o para darse un capricho memorable.

​Ingredientes (4 porciones):

  • ​2 plátanos maduros pero firmes
  • 4 piezas de brownie cortadas en cubos medianos
  • 6 bolas de helado (vainilla, fresa y chocolate)
  • ½ taza de crema batida
  • ¼ taza de nuez picada
  • ¼ taza de chispas de chocolate o confites de colores
  • ¼ taza de salsa de chocolate
  • ¼ taza de salsa de caramelo
  • 4 cerezas en almíbar para decorar

Procedimiento:

  1. ​Pela y corta los plátanos a lo largo, colócalos en un plato alargado para banana split.
  2. Añade las bolas de helado intercalando sabores sobre el plátano.
  3. Distribuye los cubos de brownie alrededor y entre las bolas de helado.
  4. Decora con crema batida, nuez, chispas de chocolate y las salsas.
  5. Coloca una cereza en la parte superior y sirve de inmediato.

Tip de presentación: Calienta ligeramente los brownies antes de añadirlos para que el contraste con el helado sea más intenso y la experiencia, más indulgente. Puedes añadir también bombones y chispas de chocolate.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

