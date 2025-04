Así cambia tu cuerpo si tomas té de jengibre durante 30 días

Beber té de jengibre a diario durante 30 días es una tendencia creciente entre quienes buscan soluciones naturales para mejorar su salud. Y no es casualidad: esta raíz de sabor picante ha sido utilizada por siglos en la medicina tradicional china e india como un potente antiinflamatorio y digestivo. Pero ¿qué pasa realmente en tu cuerpo cuando lo consumes todos los días?

La doctora Mariana Lucio, nutrióloga clínica, explica que los efectos pueden notarse desde la primera semana. "El jengibre contiene gingerol, un compuesto bioactivo que actúa como antioxidante y antiinflamatorio. Desde los primeros días ayuda a mejorar la digestión y reduce los malestares estomacales, especialmente en personas con síndrome de intestino irritable o gastritis leve", señala.

A las dos semanas, quienes lo consumen de forma constante pueden experimentar una disminución en la hinchazón abdominal y un mejor control del apetito. Estudios publicados en The Journal of the Science of Food and Agriculture muestran que el té de jengibre también puede tener un ligero efecto termogénico, lo que contribuye a la quema de grasa corporal, siempre y cuando se acompañe de una dieta equilibrada.

Después de un mes, se ha documentado una mejora en la sensibilidad a la insulina y niveles más estables de glucosa en sangre. Además, muchas personas reportan menos dolor articular y menos resfriados, gracias a que el jengibre ayuda a fortalecer el sistema inmune. "No es milagroso, pero es un gran aliado cuando se usa con constancia y dentro de un estilo de vida saludable", concluye Lucio.

Eso sí, no todo el mundo debería consumirlo a diario. Personas con presión baja, en tratamiento anticoagulante o con úlceras gástricas deben consultar a su médico. Lo ideal es beber entre 1 y 2 tazas al día, preparadas con raíz fresca o en infusión concentrada, sin azúcar añadida.