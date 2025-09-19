Los 5 mejores buffets en CDMX y Edomex: carne, mariscos y abundancia sin límites

En México, los buffets han dejado de ser simples espacios de comida ilimitada para convertirse en verdaderos descubrimientos gastronómicos. Su fórmula es sencilla y efectiva: abundancia y buen sabor. Y aunque las parrillas argentinas y brasileñas han marcado un estilo, los mariscos y las propuestas más modernas también han encontrado terreno fértil en el gusto popular.

Hoy, estos buffets no solo llenan mesas, también llenan agendas: reservaciones que se agotan, filas que inician temprano y una comunidad fiel de comensales que saben que por un precio fijo, la experiencia es garantía. Cada uno tiene su sello, su sazón y sus imperdibles.

La Vaka

Con su sucursal insignia en la Plaza Comercial Las Américas de Ecatepec, se ha convertido en uno de los buffets más espectaculares de México. Este concepto moderno ofrece un recorrido gastronómico inmenso, con barras para todos los gustos: ensaladas frescas, sushi, barra fría, barra caliente y, claro, la gran protagonista, la barra de carnes, razón por la cual cientos de comensales hacen fila cada día. Su espacio renovado y de gran tamaño le da un aire contemporáneo, pensado para recibir a multitudes sin sacrificar calidad ni variedad.

Un diferenciador clave es la colaboración continua con el chef Aquiles Chávez, quien aporta creaciones exclusivas que hacen de La Vaka un buffet distinto al resto. Aquí conviven pescados, mariscos y cortes de carne de primer nivel. La alta demanda es reflejo de su éxito: lo recomendable es reservar o llegar temprano, porque se llena.

Avenida Central Esquina Primero de Mayo, Las Américas, Ecatepec.

La VakaCortesía

El Marisquero Cerro Gordo

Otro en Ecatepec, es de esos lugares que justifican el viaje fuera de la Ciudad de México. Con un costo de 199 pesos por persona, este buffet marisquero ofrece una combinación difícil de superar: abundancia, frescura y un sabor que conquista. No es casualidad que los fines de semana esté a reventar desde las 10 de la mañana; aquí la mesa se llena con ostiones frescos, tacos, filetes de pescado —naturales o empanizados—, mojarras, cócteles y caldos de camarón que hacen del recorrido gastronómico una auténtica fiesta de mariscos.

Pero si hay tres imperdibles que definen la experiencia son los camarones: empanizados, al coco y emperador. Estas especialidades se han ganado la fidelidad de quienes vuelven una y otra vez, porque por 199 pesos resulta difícil encontrar otra propuesta que combine calidad y sabor en esta medida. Las bebidas se pagan aparte.

Av Casa Nueva 5, Jardines de Casa Nueva, Ecatepec.

Marisquero Cerro GordoCortesía

La Vid Argentina

Ubicado sobre Insurgentes, es uno de los grandes referentes de la gastronomía argentina en la Ciudad de México. Con más de 25 años de historia, este buffet fue de los primeros en poner de moda la experiencia del tenedor libre en la capital. Hoy presume cerca de 19,000 reseñas en Google Maps y una calificación sobresaliente que lo respalda como un clásico imperdible para quienes buscan abundancia, calidad y un verdadero festín a precio fijo: 429 pesos por persona.

El recorrido gastronómico es generoso y diverso. Desde las tradicionales empanadas argentinas y la tarta pascualina, hasta pastas preparadas al gusto y entradas como jamón serrano con melón o la ensalada Waldorf. Pero el protagonismo recae en su parrilla, donde desfilan cortes como arrachera, churrasco, colita de cuadril, tapa de costilla, picaña, pollo, chorizos, molleja y chistorra.

Av. Insurgentes Sur 953, Nápoles.

Vid ArgentinaCortesía

Mr. Pampas Insurgentes

Este lugar se ha consolidado como uno de los templos del rodizio en la Ciudad de México, con una propuesta que invita a llegar con gran apetito. Su buffet, con un costo de 499 pesos por adulto, ofrece una experiencia ilimitada en la que desfilan cortes como churrasco, tomahawk, costillas de cerdo, mollejas y hasta tuétanos. La oferta no se limita a la carne: también destacan mariscos como los camarones a las brasas y la chistorra, todo acompañado de guarniciones clásicas como piña con canela, pan con crema y cebollas a la crema, además de una barra de ensaladas amplia y variada.

El concepto aquí es claro: comer sin prisa y con la certeza de que siempre habrá un corte más por probar. Con una calificación destacada en Google Maps, Mr. Pampas se ha ganado un lugar entre los favoritos de quienes buscan una experiencia de abundancia.

Av. Insurgentes Sur 1327, Insurgentes Mixcoac.

Mr PampasCortesía

El Bar Antonio

Ubicado en la colonia Del Valle, se ha vuelto un secreto a voces entre los amantes del buen comer en la Ciudad de México. Su buffet diario, con un costo de 350 pesos —o incluso gratis al pedir 4 bebidas—, es un despliegue de abundancia y variedad difícil de igualar. En sus mesas conviven camarones, paellas, ostiones y pescados, junto con platos más casuales como croquetas, hamburguesas, quesadillas recién hechas, costillitas y pastas. La propuesta combina mar y tierra con un espíritu desenfadado que convierte cada visita en una experiencia distinta.

Sin embargo, hay un imperdible fuera del buffet que se ha ganado fama entre los asiduos: la cazuela de tuétano. Servida en una porción generosa, este platillo representa la esencia de la casa y vale cada bocado, aun cuando no forme parte del menú libre.

Av. Coyoacán 151. Col Del Valle.