Protege tu auto del calor extremo

En las últimas semanas la temperatura en la Ciudad de México ha superado los 29° Centígrados, una condición de la que nadie escapa. Si bien la padecemos todos, aunque la gran mayoría pase buena parte del día en su centro de trabajo o en lugares cerrados, hay quienes están bajo los rayos del sol durante horas. Eso le ocurre a tu auto si es que no tienes un lugar techado en donde estacionarlo y, una condición que podría significar daños evidentes y serios si no tomas acción y adoptas algunos cuidados.

La temperatura de la superficie del auto pude superar los 60°C considerando si se trata de un color oscuro como negro o azul marino. Si bien la tecnología a aplicada a pintura y a las técnicas de pintado centran buena parte de su investigación en este rubro, no está de más ponerle atención a tu vehículo. Para ello puedes aplicar ceras con protección contra rayos UV así como tratamientos cerámicos y selladores de pintura, los dos últimos son procesos que realizan en boutiques y centros especializados para el cuidado automotriz. Los selladores, que están conformados por polímeros sintéticos que al unirse forman una capa altamente eficaz de protección para la pintura, son los más efectivos con periodos de protección de hasta 12 meses. Con un buen tratamiento evitarás decoloraciones prematuras y grietas en la pintura.

Para las molduras y protecciones plásticas puedes recurrir también a sustancias y productos diseñados únicamente para ese tipo de materiales. Es común que los plásticos no solo se decoloren y se tornen grisáceos por los rayos del sol sino que también se manchen cuando se aplica la cera automotriz. Recubrirlos y aplicar una capa de un producto para plásticos después de cada lavado, alargará la vida y apariencia de ellos.

El interior también es susceptible de sufrir daños por el sol y la alta temperatura. Definitivamente, para el cuidado de la superficie superior del tablero, es el uso de una barrera física como un parasol. De no ser así también existen productos y tratamientos para este fin que no solo protegen contra los efectos negativos de los rayos de sol sino que también mejoran su apariencia. Otro detalle que debes revisar es si los cristales del auto tienen una capa contra rayos UV; hoy por hoy todos los autos nuevos cuentan con tratamientos de este tipo pero si el tuyo tiene más años de uso es probable que no. En este caso también puedes acudir a una botique o centro especializado en donde podrán aplicar este tipo de capas protectores a los cristales.

Finalmente es normal que por el uso y propio desgaste al que se someten los autos, su apariencia pierda el brillo que tuvo al salir del distribuidor, sin embargo un buen cuidado puede retrasar estos efectos negativos por varios años.