Australia calificó como una "gran victoria" la decisión de ceder a Turquía la sede de la cumbre climática de 2026, pero países insulares del Pacífico expresaron decepción el jueves porque esperaban que el foro abordara su situación frente al calentamiento global.

Canberra desistió de su aspiración de ser sede de la COP31 luego de que Turquía, el otro aspirante, se negara a dar marcha atrás.

Bajo un acuerdo alcanzado el miércoles, Turquía será la sede de la COP31 mientras Australia presidirá las negociaciones previas a la cumbre.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentó el acuerdo como una "gran victoria".

Aseguró que habrá una pre COP enfocada en el financiamiento climático en el Pacífico que ayudará a elevar la preocupación por los desafíos que enfrenta esa región.

Esa cita "nos permitirá priorizar los temas que enfrenta el Pacífico", incluyendo "la misma existencia de países como Tuvalu y Kiribati, el tema de los océanos, el tema de los otros impactos", declaró Albanese.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Papúa Nueva Guinea dijo a la AFP que se siente "decepcionado".

"No todos estamos felices", aseguró a la AFP el ministro Justin Tkatchenko, quien reclamó que el proceso de las COP es una pérdida de tiempo.

"¿Qué han logrado las COP en los años? Nada", aseguró el diplomático.

"Es solo charla y no llama a cuenta a los grandes contaminadores", se quejó.

A su vez, un ex primer ministro de Tuvalu -un diminuto país insular que podría volverse inhabitable debido a la subida del nivel del mar- afirmó que la decisión muestra la falta de compromiso de Australia "con la justicia climática".

"Los países del Pacífico deben replantear seriamente sus relaciones con Australia", declaró el ex primer ministro Bikenibeu Paeniu.

La propuesta de Australia preveía celebrar la cumbre conjuntamente con varios países del Pacífico.