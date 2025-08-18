Rey Pila mantiene su singular camino musical en Estan Strange I

Para Diego Solórzano, Rey Pila es un proyecto musical que ha evolucionado de un emprendimiento en solitario a una banda y ha marcado su camino fuera de las convenciones de la industria musical.

Rey Pila es una banda que se considera ajena a la corriente principal. Como forasteros han marcado su propia dirección musical y lo refuerzan en su cuarta producción, Estan Strange I (Arts & Crafts, 2025). El álbum fue publicado este año y la banda acaba de lanzar la versión Deluxe con cuatro tracks adicionales.

“Una de las cosas que vemos positivas es que a nosotros nos ha rechazado el mainstream, pero vemos el rechazo como una bendición, no lo vemos como algo malo, porque el que se nos haya rechazado nos ha permitido desarrollar nuestro propio estilo”, dice Diego Solórzano en una charla con El Economista.

Rey Pila nació de las cenizas de otro proyecto musical de Solórzano, Los Dynamite, y publicó su álbum debut homónimo en el 2010. El LP Rey Pila es considerado por Solórzano más como un proyecto solista, a diferencia de cómo hoy asimila a Rey Pila: una banda.

Su primer álbum, grabado en los Hole in the Sky Studios en Nueva York, se caracterizaba por tratar de emular lo que estaba pasando en la escena musical en Estados Unidos e Inglaterra, con un sonido más anglo.

Fue hasta la integración de Rodrigo Blanco, Andrés Velasco y Miguel Hernández, y con la publicación del sencillo “Alexander” cuando Rey Pila se convirtió, en toda regla, en una banda.

En el camino la banda fue firmada por Cult Records, la disquera de Julian Casablancas, de The Strokes, con la que la banda editó el álbum The Future Sugar (2015). Entre 2017 y 2019 lanzó los EP’s Wall of Goth (2017) y Lucky No.7 (2019), mientras que su tercer álbum de larga duración, Velox Veritas, fue editado en 2020.

Detrás de la producción de un álbum

El cuarto material discográfico de la banda, Estan Strange, fue producido por Paul Salva y se grabó en los estudios Sonic Ranch en Marfa, Texas, sitio que se ha convertido en un centro de operaciones para la banda. Salva destaca por su producción de música electrónica. Ha colaborado con artistas como Young Thug, Whiz Khalifa, DJ Shadow, Jamie Lidell, Rihanna y Matt & Kim, entre otros.

Rey Pila comenzó a grabar el álbum en 2021. “Siempre nos tomamos nuestro tiempo para sacar discos, pero posiblemente este haya sido el que más tiempo nos ha tomado”, dice Rodrigo Blanco.

En Estan Strange I Rey Pila vuelve a mezclar letras en inglés y español, algo que no hacía desde su álbum debut. El reciente trabajo propone un sonido minimalista, cercano a la música de los clubes nocturnos. “Esa fue la idea que tuvimos sobre todo después de trabajar con Salva. Es muestra del proceso con el que la banda ha refinado su sonido tras años de trabajo”, dice Solórzano.

“Siempre llegamos con cosas bastante formadas al estudio, ya con tracks o con stems grabados. La voz siempre es lo último que grabamos”, agrega Diego.

Para Andrés Velasco (guitarra), trabajar con un productor de la calidad de Paul Salva ayudó a que el disco no pecara de sobreproducción. “Creo que (Paul) fue esencial para darle claridad, con pocos elementos pero bien labrados. Como su especialidad son los beats, era normal verlo obsesionado por horas, trabajando para que el bombo sonara a la perfección, que quedara bien el sonido de la tarola y de las frecuencias en cada una de las mezclas”.

Por su parte, Rodrigo Blanco comenta: “tenemos un sistema al que hemos sido muy fieles. Diego trabaja las ideas y para cuando nos metemos al estudio las canciones ya están muy armadas. Ahí lo que hacemos es pulir o grabar cosas que no podemos hacer en un estudio casero: voces, baterías, guitarras y así, pero cada vez para mí representa menos estrés”.

Andrés Velasco agrega que ”con el tiempo interiorizas más las canciones viejas. Les hemos hecho arreglos para que suenen más en línea con lo que hacemos actualmente. Estamos actualizando el show en vivo de manera activa. Obviamente entre más tiempo vas tocando, te vas especializando, te vas haciendo mejor y también disfrutas más los shows”.

La banda tiene planes para volver a la brevedad al estudio y trabajar en su siguiente material discográfico. Por lo pronto tiene agendadas dos presentaciones: en Monterrey el 19 de septiembre y en Guadalajara el 24 de octubre), fechas en la que estará acompañada por los proyectos Promiseland y The Shelter.

Diego, Andrés y Rodrigo han establecido y desarrollado una fórmula musical que persigue el cambio constante, pero mantiene la esencia, el propio ritmo y sonido llamado Rey Pila.