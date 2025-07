Premios Emmy 2025: cuáles son las nominadas a mejor serie de comedia y dónde verlas

La categoría de Mejor Serie de Comedia en los premios Emmy está compuesta por ocho producciones que sobresalen por su ingenio y que se encuentran disponibles en diferentes plataformas de streaming. Si quieres preparar tu maratón antes de la ceremonia (que se celebrará el próximo 14 de septiembre), aquí tienes dónde ver cada una:

Disney+

Only Murders in the Building

Tres vecinos de Nueva York comparten su pasión por los crímenes reales y se involucran en una investigación tras un asesinato en su edificio. Con humor inteligente, química entre el trío protagonista y disfraces misteriosos, es una comedia de crimen que combina ligereza, risas y giros astutos.

El oso

Carmy es un chef que regresa a Chicago para rescatar el negocio familiar tras una tragedia. Tiene momentos de humor negro, pero principalmente es una serie impulsada por el drama, el duelo y la presión creativa.

What We Do in the Shadows

Formato en falso documental combina horror, sátira y el absurdo cotidiano. Sigue a cuatro vampiros que viven juntos en Staten Island: Nandor, Laszlo, Nadja y Colin Robinson, junto a su humano familiar Guillermo, que sirve como puente emocional entre lo humano y lo sobrenatural.

Primaria Abbott

Serie en falso documental sigue la vida de un grupo de maestros dedicados en una escuela pública de Filadelfia con fondos insuficientes, representando las luchas de los maestros en el sistema educativo público.

Netflix

Nobody Wants This

Una podcastera sexual agnóstica y un rabino recién soltero se enamoran y descubren si su relación sobrevive a sus vidas tan diferentes y a sus familias entrometidas.

HBO | Max

Hacks

Comedia dramática inteligente sobre la mentoría entre Deborah Vance (Jean Smart), veterana del stand-up, y la joven guionista Ava (Hannah Einbinder). Con humor ácido, diálogos punzantes y una dinámica intergeneracional intensa.

Apple TV+

Shrinking

Es un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas éticas y decir siempre lo que piensa a sus pacientes. La serie explora la vulnerabilidad, el duelo, la honestidad radical y el impacto emocional de sus decisiones.

The Studio

Comedia satírica sobre el caos hollywoodense vista a través de un jefe de estudio que intenta hacer buen cine en medio de carreras comerciales. Ácida, rápida y con estrellas invitadas da una mirada divertida y mordaz al cine moderno.