Todo lo que anunció Netflix en su Upfront 2025: series renovadas, estrenos y publicidad

Netflix confirmó este miércoles la renovación de varias de sus series más vistas, al tiempo que presentó nuevos títulos originales, eventos en vivo y una expansión en su estrategia de contenido con publicidad. Durante el evento Upfront 2025 realizado en Nueva York, la compañía reveló el regreso de los shows La diplomática, Las cuatro estaciones, Amor en el espectro, Million Dollar Secret, Mi vida con los chicos Walter, La supervivencia de una chica con curvas y las temporadas 5 y 6 de Bridgerton.

A estas producciones se suman nuevos lanzamientos, como The Body, un drama sobre la histeria colectiva en una ciudad tras una serie de visiones proféticas; All The Sinners Bleed, centrada en el primer sheriff negro de un condado del sur de Virginia; y una nueva comedia creada por Dan Levy, protagonizada por Laurie Metcalf y Taylor Ortega. También se anunciaron Star Search, que regresa en formato en vivo y renovado, y Prime Time, una serie documental sobre Deion Sanders.

En el terreno cinematográfico, destacan Here Comes the Flood, con Denzel Washington y Daisy Edgar-Jones, y Fight for ‘84, protagonizada por Jamie Foxx. Esta última narra la reconstrucción del equipo olímpico de boxeo de Estados Unidos tras un accidente aéreo que marcó a toda una generación.

En cuanto a deportes y transmisiones en vivo, Netflix anunció su expansión con eventos como la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano, el 11 de julio, y la incorporación de partidos de la NFL en Navidad. Los encuentros confirmados son Cowboys de Dallas vs. Commanders de Washington, y Lions de Detroit vs. Vikings de Minnesota.

La directora de Contenido, Bela Bajaria, destacó que su equipo piensa en la programación como una cartelera global. “Nuestro público espera que tengamos lo mejor de todo”, afirmó. “Y tratamos de mantenerlos intrigados con algunas sorpresas inesperadas”.

Durante el evento, varias celebridades se sumaron al escenario para presentar sus próximos proyectos: Jason Bateman y Jude Law hablaron de Black Rabbit; Gaten Matarazzo, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin representaron a Stranger Things; Kristen Bell, Adam Brody y Justine Lupe compartieron detalles sobre Nadie quiere esto; Charlize Theron presentó Apex, y Taraji P. Henson, Teyana Taylor y Sherri Shepherd introdujeron la nueva película de Tyler Perry, Harta.

Gaten Matarazzo, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin representaron a Stranger Things en el Upfront 2025 de NetflixFoto: AFP

Plan con anuncios ya alcanza 94 millones de usuarios

En el encuentro, Amy Reinhard, presidenta de Publicidad de Netflix, informó que el plan con anuncios ya cuenta con más de 94 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. En Estados Unidos, este plan llega a más personas de entre 18 y 34 años que cualquier otra cadena de televisión por cable o abierta. Además, sus usuarios ven en promedio 41 horas de contenido al mes.

“Cuando nos comparamos con nuestros competidores, la atención es mayor desde el principio y termina siendo mucho mayor”, afirmó Reinhard. “Y lo que es aún más impresionante, los miembros prestan la misma atención a los anuncios a mitad de los programas que a los propios programas y películas”.

Durante el evento se presentó Netflix Ads Suite, una nueva plataforma tecnológica para anunciantes que permite segmentar por más de 100 intereses en 17 categorías. También se integrará una estrategia de "sala limpia" (clean room) con acceso a datos propios y de terceros, y nuevas opciones de compra, incluyendo modelos programáticos.

“Al controlar nuestra propia tecnología publicitaria, podremos ofrecer herramientas más novedosas, mejores mediciones y formatos más creativos. Netflix Ads Suite también está diseñado para ayudarte a aprovechar la magia que hace que Netflix sea Netflix", expresó Amy Reinhard.

Uno de los nuevos formatos que llegará en 2026 serán los anuncios interactivos midroll y de pausa, con funciones como superposiciones, botones de segunda pantalla y llamadas a la acción personalizadas. Además, Netflix está desarrollando herramientas propias de medición, incluyendo una función que vincula el comportamiento de visualización con la percepción de marca.

“Los cimientos de nuestro negocio publicitario están sólidos. Y en el futuro, el ritmo de progreso será aún más rápido”, aseguró la ejecutiva. “Además, ya contamos con lo más importante: la audiencia más comprometida del mundo”.