Estrenos de cine y streaming en septiembre

Con el comienzo de septiembre también llegan los estrenos en el cine y las diferentes plataformas de streaming; desde las nuevas temporadas de series conocidas hasta el estreno de películas que fueron galardonadas con el Oscar.

A continuación, te dejamos una guía de recomendaciones en distintas plataformas, así como cintas próximas a proyectarse en los cines:

Estrenos en streaming

Netflix

Merlina . La esperada segunda parte de la temporada 2 llega el 3 de septiembre, profundizando en los poderes psíquicos de la protagonista.

Cuenta atrás: Canelo v Crawford . Un especial documental el 4 de septiembre, con acceso a la preparación y vida personal de los boxeadores.

Las muertas . Miniserie inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que sigue las andanzas criminales de las hermanas Baladro, llega el 10 de septiembre.

Black Rabbit . Thriller criminal con un restaurantero atrapado en el submundo de Nueva York que se estrena el 18 de septiembre.

Alice in Borderland (T3) . Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella.

También tendrá películas como Rápidos y Furiosos (2 de septiembre); El infiltrado del KKKlan (18 de septiembre); El otro París (12 de septiembre); French Lover y Rut y Booz (26 de septiembre) y documentales como Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre) y Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17 de septiembre).

HBO Max

Task . Serie policíaca con Mark Ruffalo, un agente del FBI que dirige un grupo de trabajo, llega el 8 de septiembre.

El Grito . Vitória Neves es una mujer fuerte y una profesora dedicada. Su hermana recibe la noticia de su suicidio y regresa a Portugal en busca de la verdad. Estrena el 16 de septiembre.

Entre los documentales se encuentra Kivimaki: El hacker más buscado (5 de septiembre), Ni mudos ni invisibles: la historia de las voces negras en televisión (10 de septiembre) y la serie documental El diablo está ocupado (24 de septiembre).

Estrenarán películas como El hombre que mató a Don Quijote y Mystic River (1 de septiembre); Frida y J. Edgar llegan (7 de septiembre), y Una villa en la Toscana (20 de septiembre). Además, también podrá verse la animación Batman Azteca: Choque de imperios (18 de septiembre).

Disney+

Lilo & Stitch . Este live estará disponible el 3 de septiembre en todo el mundo.

Only Murders in the Building (T5) . El 9 de septiembre continúan las investigaciones de este trio tan peculiar.

The Simpsons (T36) . La familia amarilla favorita de la televisión tendrá nuevos episodios el 28 de septiembre.

Futurama (T13) . Esta animación estará disponible desde el 16 de septiembre.

Otras series disponibles serán Eléctrico Flor (17 de septiembre); LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia (19 de septiembre) y Marvel Zombies (24 de septiembre) amplían la oferta. También llega la película Match: La reina de las apps de citas (19 de septiembre).

Amazon Prime Video

The Runarounds . Se encuentra basada en la verdadera banda homónima de rock y la podrás ver el 1 de septiembre.

La Novia . Una madre que protege a su hijo de forma extrema llega el 10 de septiembre.

Cada Minuto Cuenta . Historias reales que surgieron por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México; disponible el 12 de septiembre.

Gen V (T2) . El universo ampliado de The Boys se estrena el 17 de septiembre.

Estrenos en cine

4 de septiembre

El Conjuro 4 : Últimos Ritos. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentan un último caso.

Apocalipsis Radioactivo . Un incendio desata una fuga nuclear que amenaza a millones, mientras expertos tratan de detener el desastre.

El Juicio de un Perro . Una abogada defiende a un perro acusado de atacar a una mujer.

11 de septiembre

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito. Tanjiro y los Pilares enfrentan la batalla final contra Muzan Kibutsuji dentro del Castillo Infinito.

La Hermanastra Fea . Otra versión del cuento de la Cenicienta, pero de horror.

18 de septiembre

Batman Azteca : Choque de Imperios. Batman en el contexto del Imperio Azteca y la llegada de los conquistadores españoles.

El Huésped del Diablo . Un padre no acepta la muerte de su hija tras un exorcismo.

20 de septiembre

La Novicia Rebelde . En su 60 aniversario proyectarán una versión restaurada en 4K del clásico musical protagonizado por Julie Andrews.

24 de septiembre

BTS 2017 The Wings Tour The Final Remasterizado . Revive una de las giras más icónicas del grupo.

BTS 2016 HYYH On Stage : Epilogo Remasterizado. Registro audiovisual de una etapa clave en la carrera de BTS, con nuevas versiones restauradas.

25 de septiembre

Camina o Muere . Adaptación de la novela The Long Walk de Stephen King.

El Orfanato : La Posesión. Una adolescente busca a su madre desaparecida en un internado con la ayuda de los mensajes que recibe en una ouija.