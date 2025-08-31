Lectura 4:00 min
Estrenos de cine y streaming en septiembre
Conoce los estrenos de este mes para que armes tu maratón o te pongas al corriente.
Con el comienzo de septiembre también llegan los estrenos en el cine y las diferentes plataformas de streaming; desde las nuevas temporadas de series conocidas hasta el estreno de películas que fueron galardonadas con el Oscar.
A continuación, te dejamos una guía de recomendaciones en distintas plataformas, así como cintas próximas a proyectarse en los cines:
Estrenos en streaming
Netflix
Merlina. La esperada segunda parte de la temporada 2 llega el 3 de septiembre, profundizando en los poderes psíquicos de la protagonista.
Cuenta atrás: Canelo v Crawford. Un especial documental el 4 de septiembre, con acceso a la preparación y vida personal de los boxeadores.
Las muertas. Miniserie inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que sigue las andanzas criminales de las hermanas Baladro, llega el 10 de septiembre.
Black Rabbit. Thriller criminal con un restaurantero atrapado en el submundo de Nueva York que se estrena el 18 de septiembre.
Alice in Borderland (T3). Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de vuelta a Borderland, Arisu va tras ella.
También tendrá películas como Rápidos y Furiosos (2 de septiembre); El infiltrado del KKKlan (18 de septiembre); El otro París (12 de septiembre); French Lover y Rut y Booz (26 de septiembre) y documentales como Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre) y Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo (17 de septiembre).
HBO Max
Task. Serie policíaca con Mark Ruffalo, un agente del FBI que dirige un grupo de trabajo, llega el 8 de septiembre.
El Grito. Vitória Neves es una mujer fuerte y una profesora dedicada. Su hermana recibe la noticia de su suicidio y regresa a Portugal en busca de la verdad. Estrena el 16 de septiembre.
Entre los documentales se encuentra Kivimaki: El hacker más buscado (5 de septiembre), Ni mudos ni invisibles: la historia de las voces negras en televisión (10 de septiembre) y la serie documental El diablo está ocupado (24 de septiembre).
Estrenarán películas como El hombre que mató a Don Quijote y Mystic River (1 de septiembre); Frida y J. Edgar llegan (7 de septiembre), y Una villa en la Toscana (20 de septiembre). Además, también podrá verse la animación Batman Azteca: Choque de imperios (18 de septiembre).
Disney+
Lilo & Stitch. Este live estará disponible el 3 de septiembre en todo el mundo.
Only Murders in the Building (T5). El 9 de septiembre continúan las investigaciones de este trio tan peculiar.
The Simpsons (T36). La familia amarilla favorita de la televisión tendrá nuevos episodios el 28 de septiembre.
Futurama (T13). Esta animación estará disponible desde el 16 de septiembre.
Otras series disponibles serán Eléctrico Flor (17 de septiembre); LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia (19 de septiembre) y Marvel Zombies (24 de septiembre) amplían la oferta. También llega la película Match: La reina de las apps de citas (19 de septiembre).
Amazon Prime Video
The Runarounds. Se encuentra basada en la verdadera banda homónima de rock y la podrás ver el 1 de septiembre.
La Novia. Una madre que protege a su hijo de forma extrema llega el 10 de septiembre.
Cada Minuto Cuenta. Historias reales que surgieron por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México; disponible el 12 de septiembre.
Gen V (T2). El universo ampliado de The Boys se estrena el 17 de septiembre.
Estrenos en cine
- 4 de septiembre
El Conjuro 4: Últimos Ritos. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren enfrentan un último caso.
Apocalipsis Radioactivo. Un incendio desata una fuga nuclear que amenaza a millones, mientras expertos tratan de detener el desastre.
El Juicio de un Perro. Una abogada defiende a un perro acusado de atacar a una mujer.
- 11 de septiembre
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito. Tanjiro y los Pilares enfrentan la batalla final contra Muzan Kibutsuji dentro del Castillo Infinito.
La Hermanastra Fea. Otra versión del cuento de la Cenicienta, pero de horror.
- 18 de septiembre
Batman Azteca: Choque de Imperios. Batman en el contexto del Imperio Azteca y la llegada de los conquistadores españoles.
El Huésped del Diablo. Un padre no acepta la muerte de su hija tras un exorcismo.
- 20 de septiembre
La Novicia Rebelde. En su 60 aniversario proyectarán una versión restaurada en 4K del clásico musical protagonizado por Julie Andrews.
- 24 de septiembre
BTS 2017 The Wings Tour The Final Remasterizado. Revive una de las giras más icónicas del grupo.
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogo Remasterizado. Registro audiovisual de una etapa clave en la carrera de BTS, con nuevas versiones restauradas.
- 25 de septiembre
Camina o Muere. Adaptación de la novela The Long Walk de Stephen King.
El Orfanato: La Posesión. Una adolescente busca a su madre desaparecida en un internado con la ayuda de los mensajes que recibe en una ouija.
Una Batalla Tras Otra. Drama de suspenso político con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn.