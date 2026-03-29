Lo que llega a Netflix en abril: series, películas y eventos que no te puedes perder

Abril arranca con una cartelera amplia y variada en Netflix, donde conviven desde estrenos de ficción, documentales y realities, hasta eventos deportivos en vivo. La plataforma apuesta este mes por historias intensas, regresos esperados y contenidos familiares que buscan enganchar a distintos públicos.

A continuación, un recorrido por lo más destacado que aterriza en el catálogo.

Series: regresos esperados y nuevas apuestas

Entre los títulos más llamativos está Stranger Things: Relatos del 85, que regresa con una historia ambientada en el invierno de 1985 en Hawkins, donde los misterios vuelven a intensificarse.

También destacan nuevas temporadas como Bronca (T2), con una trama de chantajes que escala rápidamente, y Besos, Kitty (T3), que retoma los enredos amorosos en su último año escolar.

Para quienes buscan historias más emotivas, Amor en el espectro (T4) presenta nuevas experiencias de citas dentro del espectro autista, mientras que Sabuesos (T2) apuesta por la acción con boxeadores enfrentando una red criminal.

Otra de las propuestas es Hombre en llamas, basada en las novelas de A.J. Quinnell, que sigue a un exmercenario enfrentando situaciones extremas.

Películas: del suspenso al drama personal

En el apartado de cine, abril llega con historias para distintos gustos. Ápex propone un thriller de supervivencia en la naturaleza australiana, donde una mujer es perseguida por un asesino.

Por su parte, Embestida mezcla desastre natural y terror con tiburones tras una inundación, mientras que Compañeras de cuarto explora las tensiones en una relación aparentemente amistosa.

También se suman propuestas más ligeras como Comer, rezar, ladrar, centrada en dueños de perros en busca de respuestas, y Me llamo Agneta, una historia de reinvención personal en la Provenza.

Documentales: crimen real y naturaleza

El género documental mantiene su fuerza este mes con títulos como Confía en mí: el falso profeta, que sigue la infiltración en una secta para exponer abusos.

A esto se suma ¿Debería casarme con un asesino?, que narra un caso real desde una perspectiva íntima, y Una historia de gorilas contada por David Attenborough, que ofrece una mirada a décadas de observación de estos animales.

Deportes y eventos en vivo

Netflix también apuesta por el contenido en vivo y deportivo. Uno de los eventos más destacados es la pelea Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, que llegará en directo desde Reino Unido.

Además, los fans del entretenimiento deportivo podrán ver WWE WrestleMania 2026, mientras que la serie Ronaldinho recorre la vida del ícono brasileño.

El cierre del mes lo pone Supernova: Génesis, un espectáculo de boxeo con celebridades e influencers.

Contenido familiar: opciones para todos

Para ver en familia, abril incluye nuevas temporadas de Los tipos malos: la serie y Calle Cocomelon, con historias que combinan diversión y aprendizaje.

Estrenos destacados por fecha

1 de abril: Amor en el espectro (T4), Comer, rezar, ladrar

2 de abril: Besos, Kitty (T3), Los tipos malos: la serie (T2)

10 de abril: Embestida

16 de abril: Bronca (T2), Ronaldinho

22 de abril: Santita

23 de abril: Stranger Things: Relatos del 85, Una nueva jugada (T2)

24 de abril: Ápex

26 de abril: Supernova: Génesis (evento en vivo)

30 de abril: Hombre en llamas