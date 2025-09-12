Neil Young enfrenta demanda por el nombre de su banda Chrome Hearts

La leyenda del rock Neil Young y su último grupo, Chrome Hearts, han sido demandados por infracción por la marca de moda de lujo de Los Ángeles Chrome Hearts.

La demanda, presentada el jueves ante un tribunal federal de Los Ángeles, afirma que el nombre y los productos de la banda confunden a los consumidores haciéndoles creer que están relacionados con la marca de moda.

En la demanda se solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificada y una orden judicial que impida a Young utilizar el nombre Chrome Hearts.

Los representantes de Young en su discográfica Warner Records no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes. Los abogados y portavoces de Chrome Hearts tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.

El canadiense Young, de 79 años, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 1995 y como miembro de la banda Buffalo Springfield en 1997. También fue miembro del supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young y ha realizado giras durante décadas con el respaldo de la banda Crazy Horse.

Young anunció el año pasado una gira con una nueva banda de acompañamiento llamada Chrome Hearts. La marca de moda Chrome Hearts dijo al tribunal que el nombre de la banda ha confundido a los vendedores haciéndoles creer que los productos de la banda formaban parte de una colaboración.

La marca dijo que había colaborado anteriormente con músicos como los Rolling Stones y Drake, lo que aumentaba el riesgo de confusión por el nombre de la banda de Young. La marca dijo que envió a los representantes de Young una carta de cese y desistimiento en julio, pero la banda ha seguido desde entonces de gira bajo el nombre de Chrome Hearts.

La banda de Young tiene previsto tocar en Mountain View, California, el viernes y en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el lunes.