ICC alerta de cargas administrativas e incertidumbre en ley de derechos de autor

La International Chamber of Commerce México (ICC México) advirtió que la redacción actual de la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, podría provocar incertidumbre jurídica, y “lo que nació para proteger intérpretes podría golpear a toda la industria audiovisual”.

Si bien reconoce el aspecto de las iniciativas de reforma para fortalecer la protección de los derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes, particularmente frente al uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, existen regulaciones excesivas que atentan contra las inversiones en el sector de cine y audiovisual.

“Las nuevas cargas administrativas, los costos incrementales y la falta de claridad sobre los alcances de los derechos podrían motivar a las empresas a estructurar sus producciones bajo legislaciones extranjeras, lo que implicaría una menor participación de intérpretes mexicanos en proyectos audiovisuales”, refirió el organismo privado.

Tras un análisis técnico de sus implicaciones, ICC México considera que, en su redacción actual, la iniciativa podría generar efectos adversos no intencionados que impacten negativamente a la industria creativa, la inversión en producción audiovisual y, paradójicamente, al propio empleo de intérpretes mexicanos.

En este sentido, es fundamental asegurar que el marco legal no solo proteja derechos, sino que también genere condiciones que fomenten la creación de empleo y la atracción de inversiones en la industria.

La iniciativa de Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual introduce modificaciones que generan incertidumbre jurídica en los esquemas de contratación y explotación de obras audiovisuales, al establecer múltiples regímenes aplicables a intérpretes y ejecutantes, así como nuevas condiciones para el uso de imagen y voz.

Refirió que existe la posibilidad de revocar autorizaciones previamente otorgadas, incluso con posterioridad a la fijación de una obra, así como la exigencia de nuevas autorizaciones y pagos para usos subsecuentes, podría comprometer la viabilidad financiera y operativa de producciones audiovisuales complejas.

“Este escenario podría provocar que productores nacionales e internacionales opten por migrar sus proyectos hacia jurisdicciones con mayor certeza jurídica, reduciendo la inversión en México y limitando el desarrollo del ecosistema creativo nacional”, expuso la ICC México.