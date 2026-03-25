Ley Trasciende: La muerte asistida tiene respaldo social en México pero falta voluntad política

La asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD) organizó un conversatorio en el que se presentó y analizó la iniciativa conocida como Ley Trasciende, la cual busca regular la muerte médicamente asistida en México.

La abogada, activista y redactora de la Ley Trasciende, Paola Zavala, explicó los fundamentos jurídicos de la propuesta. Indicó que el principal objetivo de la Ley Trasciende es abrir una discusión seria y profunda sobre la regulación de la muerte asistida, centrada en el reconocimiento de la dignidad humana y en el derecho que tienen las personas a tomar decisiones informadas sobre el final de su vida. Esto aplica especialmente cuando enfrentan enfermedades terminales, crónico-degenerativas o incapacitantes que generan sufrimiento prolongado e irreversible.

Zavala subrayó que la iniciativa busca construir un marco legal claro y preciso que otorgue certeza jurídica tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Actualmente, existe un vacío legal en México que genera incertidumbre e inseguridad, por lo que resulta fundamental avanzar hacia una regulación que establezca criterios claros, protocolos y salvaguardas bien definidos.

En este marco, el abogado especialista en bioética y colaborador de DMD, Héctor Nebot, abordó el tema desde la perspectiva ética y de los derechos del paciente. Señaló que la autonomía personal es un principio fundamental en la medicina actual y debe respetarse también en las decisiones relacionadas con el final de la vida. Nebot consideró que el debate no puede reducirse a posiciones ideológicas, sino que requiere un análisis multidisciplinario e informado que integre aspectos médicos, legales, sociales y humanos.

Propuso la realización de un debate plural que incorpore diversas voces y disciplinas desde un enfoque académico riguroso.

El conversatorio evidencia el respaldo social que existe hacia la muerte digna en México, aunque aún persiste la falta de voluntad política para concretar avances legislativos en la materia.

Por su parte, la activista Samara Martínez -quien desde los 17 años vive con diagnósticos de diferentes enfermedades, como insuficiencia renal crónica- compartió su experiencia personal como paciente. Explicó que la iniciativa busca abrir la posibilidad legal de acceder a una muerte médicamente asistida en situaciones de sufrimiento irreversible, siempre respetando la voluntad expresa del paciente y estableciendo criterios médicos y legales precisos.

Samara Martínez enfatizó que hablar de muerte digna no significa promover la muerte, sino reconocer el derecho de las personas a evitar procesos prolongados de dolor intenso y la pérdida total de autonomía. Asimismo, destacó que la propuesta busca generar condiciones de acompañamiento integral para los pacientes y sus familias, que incluya apoyo médico, psicológico y tanatológico, permitiendo que las decisiones se tomen de manera informada y en un entorno de cuidado y respeto.