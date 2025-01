Inicia Festival de Sundance tras incendios en Los Ángeles

La primera gran reunión de la industria del cine estadounidense desde que varios grandes incendios forestales devastaron a los alrededores de Los Ángeles comenzará este jueves con el Festival de Sundance, cuyos destaques incluyen un nuevo musical de Jennifer López y un drama de Benedict Cumberbatch.

La peregrinación anual de Hollywood al evento en las Montañas Rocosas para los estrenos de lo más anticipado del cine independiente ocurre en circunstancias sombrías, luego de que los incendios se cobraran las vidas de al menos 28 personas y detuvieran las actividades en la capital del entretenimiento.

Los organizadores del festival sostuvieron largas conversaciones con los cineastas, incluyendo con aquellos "que perdieron sus hogares o fueron desplazados" por las llamas, antes de decidir su realización, dijo el director del Sundance, Eugene Hernandez.

En esas instancias oyeron "historias estremecedoras de gente que salía corriendo de sus casas, evacuando (...) con sus discos duros bajo el brazo" para salvar sus películas, declaró a AFP. "Todo el mundo quiere mirar hacia al frente (...) será un momento bonito de reunión y comunidad", agregó.

Entre las 88 cintas que serán proyectadas en Park City, en el norteño estado de Utah, está "Rebuilding", sobre un vaquero que pierde todo en un incendio forestal. "Adquiere una conmoción añadida para quienes la vean la semana que viene", dijo Hernandez.

Su protagonista principal es Josh O'Connor, conocido por la serie "The Crown" y la película "Desafiantes". "Es una película increíble, que nos parecía importante proyectar, basada en ese espíritu de resistencia", dijo Kim Yutani, directora de programación de Sundance. "Creo que será especialmente conmovedora para la gente que la vea", añadió.

JLo y Diego Luna

Jennifer López traerá su primera película a Sundance: "Kiss of the Spider Woman". Dirigida por Bill Condon ("Dreamgirls"), la cinta está basada en la adaptación de Broadway de la famosa novela del argentino Manuel Puig.

López interpreta a Aurora, una diva de la pantalla chica cuya vida y papeles son tema de discusión de dos prisioneros -encarnados por Diego Luna y Tonatiuh- que traban una improbable amistad en su celda.

Aunque recuerda a los grandes musicales de la Edad de Oro de Hollywood con su fabuloso vestuario y la "impresionante interpretación musical" de JLO, la película es una versión más dramática e independiente del género, según Hernández.

Cumberbatch protagoniza otra adaptación literaria, "The Thing With Feathers", basada en la novela experimental y poética de Max Porter sobre un marido afligido y dos hijos pequeños.

La tragedia familiar y la paternidad son también los temas de "Omaha", en la que John Magaro ("Vidas pasadas") interpreta "un papel muy emotivo" que podría rendir premios, según Yutani.

Por otra parte, Olivia Colman interpreta a una madre que lleva a su hijo adolescente no binario a visitar a su abuelo gay (John Lithgow) en "Jimpa". El rapero A$AP Rocky y el presentador de la televisión nocturna, Conan O'Brien, forman el ecléctico reparto de la misteriosa "If I Had Legs I'd Kick You".

Y la estrella de "El Oso" Ayo Edebiri se une a John Malkovich en el thriller "Opus", sobre un joven escritor que investiga la misteriosa desaparición de una legendaria estrella del pop.

Selena

La música es también un tema prominente en la selección de documentales de Sundance, que lanzó varias de las más recientes películas del rubro ganadoras del Oscar.

La directora Isabel Castro regresa a Sundance con "Selena y Los Dinos", que muestra una perspectiva íntima, con cintas caseras de la diva y su familia durante las giras que la catapultaron hasta convertirse en la "Reina del Tex Mex".

Un nuevo documental "imprescindible" sobre el difunto cantante Jeff Buckley presenta imágenes nunca vistas de "tres mujeres muy importantes en su vida, incluida su madre", señaló Yutani. El laureado director Questlove examina al pionero del funk Sly Stone en "¡Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)". La política también ganará espacio.

La exgobernante neozelandesa Jacinda Ardern llegará a Sundance para promocionar el documental "Prime Minister". El director de la serie "The Jinx", Andrew Jarecki, explora la violencia y la corrupción en el sistema penitenciario estadounidense con "The Alabama Solution".

Y, días después de entrar en vigor el acuerdo de alto el fuego en Gaza, la directora palestino-estadounidense Cherien Dabis presentará su nueva película "All That's Left of You", a la que se ha concedido un destacado estreno el sábado por la noche en el mayor escenario de Sundance.

"No es una casualidad. Es realmente especial", dijo Yutani. El Festival de Sundance de 2025 se celebra del 23 de enero al 2 de febrero.