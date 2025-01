Los incendios en California, ¿qué tienen que ver con el cambio climático?

Las llamas en California han devastado más de 16 mil hectáreas, y provocado 25 muertos, esta catástrofe comenzó el 7 de enero, pero no ha terminado, Los Ángeles y Ventura enfrentan un nuevo peligro de incendios forestales ante posibles tormentas que podrían alcanzar ráfagas de viento de hasta 129 kilómetros por hora. Las causas aún no se han podido esclarecer, no ha habido tiempo de profundizar, pero definitivamente el cambio climático tiene varias respuestas ante la catástrofe que se vive.

“El cambio climático está influyendo en el aumento de las condiciones meteorológicas propicias para los incendios en el oeste, donde la mayor cantidad de días de clima seco, cálido y ventoso está aumentando los riesgos de que los incendios forestales se propaguen rápidamente. A medida que nuestro clima se calienta, las probabilidades de que se produzcan incendios intensos y de rápido crecimiento como los que enfrentan hoy los californianos seguirán aumentando”, asegura Kaitlyn Trudeau, investigadora de Climate Central.

De acuerdo con las investigaciones recientes los gases que calientan el planeta provenientes de la quema de petróleo, carbón y gas están haciendo que los incendios forestales en California sean más frecuentes y peligrosos. El cambio climático está reduciendo la cantidad de lluvia que recibe California en el otoño y el invierno temprano, y el período reciente ha sido el más seco en 150 años. Combinado con el aumento de las temperaturas, esto está secando la vegetación, lo que hace que la zona sea más vulnerable a los incendios. Los vientos fuertes que han impulsado los incendios son normales para esta época del año, pero están aumentando la peligrosidad de los incendios debido a las condiciones más secas de la región.

Hoy sabemos que el calor provocado por el cambio climático exacerba los riesgos de incendios forestales de varias maneras, tan solo alrededor del 25% de los incendios se propagan de manera extremadamente rápida, la superficie quemada por incendios forestales en California anualmente es cinco veces mayor que en la década de 1970 y casi todo este aumento se debe al cambio climático.

¿Cómo actúa el cambio climático?

De acuerdo con la recopilación de Climate Central y la evidencia científica disponible, el cambio climático está alargando la temporada de incendios, el número de días otoñales con condiciones extremas de incendios es más del doble en California desde principios de la década de 1980. Los "días de peligro crítico" por megaincendios se han triplicado en el sur de California en los últimos 40 años.

Por otro lado, el calentamiento y la sequía inducidos por el cambio climático han causado en las últimas décadas un aumento de entre el 66% y el 90% de las condiciones climáticas que generan incendios en California. Los incendios de enero de 2025 están siendo impulsados por vientos fuertes. Aunque los vientos no son inusuales, la zona sí estaba inusualmente seca para esta época del año, condiciones causadas por el cambio climático, lo que explica por qué los vientos están llevando a incendios tan severos

El cambio climático además, está haciendo que llueva con menos frecuencia en el otoño tardío y en el invierno temprano, cuando los vientos cálidos y secos de Santa Ana alcanzan su punto máximo. Gran parte del sur de California no tuvo casi lluvia desde julio de 2024, a pesar de estar a mitad de la temporada de lluvias normal: el segundo período más seco en 150 años.

Si agregamos que California tuvo su junio y julio más calurosos y el segundo octubre más caluroso, con muchos de los días calurosos científicamente vinculados al cambio climático. 2024 fue el año más caluroso registrado a nivel mundial debido al cambio climático. Este calor y la falta de lluvia dejaron la vegetación extremadamente seca cuando comenzaron los vientos de Santa Ana.

Todo ello está dificultando la gestión preventiva de incendios, porque crea más períodos calurosos y secos, lo que disminuye hasta 30 días al año el período seguro para realizar quemas controladas preventivas en algunas partes del sur de California.

También se ha estimado que el cambio climático inducido por el ser humano contribuyó a un área adicional de 4.2 millones de hectáreas de incendios forestales durante 1984–2015, casi duplicando el área de incendios forestales que se habría esperado sin su presencia.

Los investigadores hoy tienen claro: Hasta que las emisiones de carbono dejen de disminuir, las olas de calor en todas partes seguirán siendo cada vez más intensas y peligrosas. La ciencia ha sido clara durante muchos años, la mano del hombre ha hecho de las suyas, las empresas de petróleo, gas y carbón sabían las consecuencias del uso de sus productos desde al menos la década de 1970 y hasta que no se logren acuerdos significativos, seguiremos viviendo catástrofes como la de ahora.