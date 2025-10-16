Impulsan capacitación agrícola para la innovación y la sostenibilidad

¿Te imaginas que en unas décadas no tengamos quien produzca alimentos porque el negocio agrícola deje de ser rentable y atractivo para las nuevas generaciones, o que los efectos del cambio climático hagan insostenible la producción?

Pues eso no es ciencia ficción, porque en México el promedio de edad de los agricultores es de 65 años y, de hecho, los jóvenes están abandonando el campo para ir a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Muy pocos regresan.

Y en cuanto a la crisis medioambiental, todos conocemos y estamos comenzando a padecer sus efectos.

Por eso Syngenta, una compañía global de innovación agrícola basada en Suiza, con presencia en 25 países en Latinoamérica, busca a través de la plataforma PROAgricultor capacitar y entusiasmar a las nuevas generaciones ofreciendo capacitación y tecnología aplicada al mejoramiento de los cultivos, estrategias para tener mayores rendimientos con menor impacto ambiental, introducción de practicas de sustentabilidad y capacitación para el manejo de las finanzas.

Y es justamente en este último renglón, en el que la plataforma da un paso adelante al presentar su 9° módulo que está dedicado a finanzas, para fortalecer la rentabilidad y sostenibilidad de los productores del campo mexicano, expone Montserrat Benitez, líder de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos para Latinoamérica Norte, en Syngenta.

"El propósito es hacer que el campo sea más sexy para las nuevas generaciones y que siga siendo un negocio atractivo y rentable para los agricultores que han dedicado su pasión a esta actividad y mejorar la prosperidad rural", amplía Benitez.

El nuevo módulo de finanzas

En colaboración con FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura–Banco de México), Syngenta presentó el Módulo 9 de PROAgricultor denominado “Así se siembra el futuro en 1-2-3. Finanzas para la agricultura”, diseñado para que los productores desarrollen habilidades financieras que les permitan planear, proteger y hacer crecer sus proyectos productivos.

El nuevo curso introduce la “Teoría del 3”, una metodología sencilla y práctica que guía al agricultor para planear sus recursos y presupuestos de manera eficiente; proteger sus inversiones frente a riesgos e imprevistos; crecer asegurando la prosperidad y sostenibilidad de su negocio agrícola.

“El conocimiento financiero es tan importante como la tecnología agrícola. Con el respaldo de FIRA, este módulo permite que los productores tomen mejores decisiones económicas, garanticen la viabilidad de sus proyectos y construyan un futuro más sólido para el campo”, dijo la ejecutiva de Syngenta.

"La suma de esfuerzos entre Syngenta y FIRA busca contribuir a un ecosistema agrícola más robusto, donde los productores tengan acceso no solo a tecnologías y buenas prácticas, sino también a educación financiera que los prepare para enfrentar los retos económicos y aprovechar nuevas oportunidades de inversión", destacó.

Por su parte, Carlos Ernesto Rodríguez Gómez, director general adjunto de Inteligencia Sectorial de FIRA, mencionó que “la capacitación de productoras y productores constituye el punto de partida para transformar el campo, y la inclusión financiera un habilitador clave del desarrollo económico en el sector agroalimentario".

La presentación estuvo acompañada por FIRA-Banco de México.

Desafíos medioambientales

Además del desencanto generacional, el campo mexicano enfrenta otros desafíos, como el hecho de que el territorio cultivable ya llegó a su límite y hoy es necesario producir más alimentos en el número de hectáreas disponible, sin elevar el impacto medioambiental; aunado a eso, están las limitaciones del recurso hídrico y las sequías y otros fenómenos climáticos o fitosanitarios que afectan la salud, la producción y la rentabilidad del campo y a sus productores.

Para enfrentar estas problemáticas, Syngenta pone al alcance, a través de PROagricultor, soluciones tecnológicas que capacitan a los producciones para actuar de manera inteligente.

"El reto que tenemos es producir más en un mismo espacio, más rendimiento, menor impacto en el medio ambiente; utilizamos drones para cuidar la salud de las plantas en los campos y para aplicar los medicamentos o nutrientes que las plantas necesitan, por ejemplo; tenemos herramientas digitales a través de un satélite para saber cómo está un campo en cualquier sitio, y vamos desarrollando otras cosas para acompañar al productor a entregar su cosecha", explicó Montserrat.

El impacto de la capacitación

La necesidad de capacitación agrícola es un tema urgente y hacerlo a través de las nuevas tecnologías es una condición ineludible. El agro consume el 70% del agua dulce del planeta y acompañar a los productores a hacer uso más racional y eficiente del líquido es una tarea crucial, que tiene múltiples impactos en la generación de valor, en la calidad de vida rural, y en la neutralización del cambio climático, refirió Benitez.

"La agricultura es una de las actividades humanas que más impacto tienen en el medio ambiente y, al mismo tiempo, es la única capaz de neutralizar ese impacto, ya que los suelos agrícolas pueden capturar carbono de la atmófera y gases de efecto invernadero y mantenerlos allí".

A pesar de que la brecha digital en México entre las zonas rurales y urbanas es otro gran desafío, del que Syngenta no es ajeno, Montserrat Benitez afirma que su meta es capacitar a 18 millones de trabajadores agrícolas a partir del 2030 en el uso seguro de productos para la protección de cultivos y en agricultura sostenible y conectar a esta plataforma más de 100 millones de hectáreas.

Actualmente, la plataforma está disponible para todos aquellos interesados en el tema agrícola, cuenta con nueve módulos de capacitación interactivos con herramientas amigables y divertidas que abordan temas como protección de cultivos, salud del suelo, manejo de plagas, agricultura regenerativa, manejo de residuos y finanzas agrícolas.

Cada móulo tiene al final un examen de evaluación y una certificación que entrega Syngenta al usuario y que próximamente contará con el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. "En el campo, hoy cada vez es más importante la certificación", concluye Montserrat Benitez.

.

Conoce la plataforma: https://proagricultor.com/