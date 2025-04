"Cómo ser exitoso fracasando", una conversación sobre el fracaso

En medio de una velada literaria, Alejandro Castillo, empresario y socio cofundador de Grupo ALEB, presentó oficialmente su libro “Cómo ser exitoso fracasando”. En este evento diseñado como una experiencia multisensorial, llevó a los asistentes en una narrativa inspiradora sobre el fracaso como parte esencial del éxito, así a través de intervenciones artísticas y conversaciones con líderes empresariales, la noche destacó la importancia de la resiliencia, la innovación y el aprendizaje continuo en el mundo de los negocios.

En entrevista para El Economista, Alejandro destacó que “Se trata de conversar sobre algo que todos hemos experimentado en la vida, el fracaso, ya sea en el deporte, en el amor, en el trabajo o en el ámbito de los negocios, el fracaso a pesar de ser parte de la vida misma carga con un tabú, sobre todo en temas profesionales y empresariales, y más en la cultura hispanoamericana”.

Por eso asegura que su libro busca “agregarle valor y ser luz en el camino de otros emprendedores y empresarios”, él está convencido que desde su trinchera como empresario, puede aportar con su granito de arena a través de soluciones o productos que impactan en la vida de las personas, que generan bienestar, desarrollo económico y empleos para algunas familias. Por ejemplo, con grupo ALEB genera 80 empleos directos y con ganas de seguir expandiéndose.

No se trata de evitar las caídas

Sobre el texto, ya en la presentación, celebrada en el Seminario de Cultura Mexicana la tarde del pasado miércoles, Alejandro dio la bienvenida a los invitados y asistentes, y agradeció poder celebrar el lanzamiento de su libro, “una obra que después de mucho esfuerzo, sudor y crisis existenciales, finalmente llega a sus manos”.

Compartió también algunas anécdotas. “Desde muy chico los libros han sido mis más grandes maestros y sus autores mis amigos, de una forma muy autodidacta me han ayudado a crecer y desarrollarme profesionalmente, hoy después de varios años de tener la `cosquillita´ de escribir mi libro, pude devolver un poco de las muchas bendiciones que he recibido en mi vida, es momento de dejar un legado que pase a la eternidad”.

Agregó que este libro no se trata de evitar el fracaso, sino de usarlo a nuestro favor, “seamos honestos, si evitamos los fracasos a toda costa, no haríamos nada en la vida, no nos arriesgaríamos, no emprenderíamos, no amaríamos y qué aburrido”.

Por eso asegura que el fracaso es ese amigo incómodo pero necesario. “Yo he tenido muchos. Y es que las estadísticas no mienten, pero tampoco ayudan, se dice que 9 de cada 10 emprendimientos van a fracasar en los primeros cinco años, y de los que queden, 9 de cada 10 vuelven a fracasar en los siguientes cinco años. La tasa de mortalidad de las empresas es bastante alta durante los primeros años de vida, esto sin importar qué tanta experiencia tenga uno en los negocios o construyendo empresas; claro que la experiencia siempre ayuda y da ventajas para incrementar las posibilidades de éxito”

Foto: Eric Lugo

En un spoiler del libro Alejandro explica que desde su primer emprendimiento fallido a los ocho años, hasta los últimos fracasos que pintaban para una gran idea de negocios, todas esas lecciones están dibujadas en este libro. “¿saben qué tienen en común los momentos en los que hemos fallado? Que siempre nos han dejado algo, una lección, una historia que contar o una nueva oportunidad que no habríamos visto de otra manera (...) A veces se gana, a veces se aprende”.

Agrega que el fracaso te hace “sudar, duele y a veces parece que no puedes más pero después de un tiempo, miras atrás y te das cuenta que gracias a él creciste, aprendiste y te volviste más fuerte, así que la próxima vez que la vida nos ponga a prueba o nos tire al piso, en lugar de quejarnos, deberíamos decir `ya entendí´, este es otro entrenamiento intensivo”.

Sobre el proceso creativo, dijo que hubo momentos brillantes y otros de pánico, “escribir este libro estuvo lleno de momentos de inspiración y de otros en los que me pregunté `¿Por qué me metí en este lío?´, hubo días en las que las palabras fluían como el vino y otras en las que las hojas en blanco me miraban. Pero así es la creatividad, el emprendimiento y la vida misma, un proceso en el que uno avanza, retrocede, borra, reescribe y al final se lanza sin saber qué va a pasar. A diferencia de otros libros que solo cuentan las historias de éxito y la parte romántica de Hollywood con final feliz, este libro busca que cada persona que lo lea se pueda espejear en mis cicatrices, se sienta identificada, motivada y con ganas de transformar sus fracasos en trampolines hacia algo mejor”.

Por su parte, Angel Cisneros, empresario y prologuista, aseguró que “este libro no intenta dar cátedra, simplemente se abre de corazón y eso se valora mucho. Hay pocos emprendedores que se animan a contar todo lo que sucede y exponer todo lo que implica emprender”.

Sobre su amigo Alejandro, dijo que todo lo que él hace siempre tienen impacto, “yo sabía que al momento de escribir un prólogo, no era para Alejandro, sino para las personas que leyeran el libro, me tomó tiempo, me involucré al 100%, me gustó el título, porque el fracaso está satanizado (...) Alejandro no se guarda nada, el verdadero emprendedor muestra sus cicatrices y las presume, así es el emprendimiento, no se puede idealizar, debe ser real, pero con ánimo y motivación”. Concluye que emprender no es para todos, pero eso no es un fracaso, “fracaso es no intentar las cosas, mientras estemos construyendo somos emprendedores y para todos es este libro”.

¿Quién es Alejandro Castillo?

Emprendedor, inversionista, autor y conferencista internacional que ha convertido cada obstáculo en un peldaño hacia el éxito. Con más de tres décadas de experiencia en el mundo de los negocios, Alejandro ha construido un legado basado en el liderazgo y la resiliencia. Como cofundador y Managing Partner de Grupo ALEB, ha guiado a innumerables empresas hacia el éxito, utilizando sus principios de integridad, innovación y empoderamiento.

Su enfoque en liderazgo auténtico y estrategias de crecimiento empresarial lo han llevado a compartir su conocimiento a través de la conferencia “La Ruta del Éxito“, donde enseña cómo transformar desafíos en cimientos para el éxito sostenible, inspirando a miles de personas a desbloquear su máximo potencial y trascender más allá de los límites autoimpuestos.

Foto: Eric Lugo

¿Cómo adquirir el libro?

El libro está disponible en Amazon y Mercado Libre.

Ofrece estrategias prácticas para convertir la adversidad en ventaja competitiva.

Dirigido a emprendedores y líderes.

La conversación continúa en redes sociales bajo hashtags como #ExitosoFracasando y #EmprenderConPropósito.

Editorial ‏ : ‎ Epicbook (5 diciembre 2024)

Idioma ‏ : ‎ Español

Tamaño del archivo ‏ : ‎ 2.7 MB

Número de páginas ‏ : ‎ 157 páginas