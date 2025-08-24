Lectura 2:00 min
Severance, The Studio y Adolescencia: así se perfilan los principales favoritos a los Emmys 2025
Este es el pronóstico para saber quiénes lograrán ser reconocidos con uno de los prestigiosos galardones de los Emmys.
Las votaciones para las series nominadas a la 77ª edición de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión comenzaron el pasado 18 de agosto y concluirán el día 27 del mismo mes, a las 10:00 p.m., hora del Pacífico, en una carrera de promoción imparable para hacerse de un reconocimiento.
Los galardones se entregarán en Los Ángeles el próximo 14 de septiembre y serán disputados entre los programas con más nominaciones:
- "Severance", Apple TV+: 27.
- "El Pingüino", HBO Max: 24.
- "The Studio", Apple TV+: 23.
- "The White Lotus", HBO Max: 23.
- "The Last of Us", HBO Max: 16.
- "Andor", Disney+: 14.
- "Hacks", HBO Max: 14.
- "Adolescencia", Netflix: 13
¿Quién será el ganador?
Feinberg Forecast, editor ejecutivo de cobertura de premios de The Hollywood Reporter, hizo un análisis de las categorías de los Premios Emmys tomando en cuenta a los programas, la consulta a los votantes y las estadísticas relevantes, además de que hizo un análisis de las campañas de promoción que realizan.
Lo anterior, arroja una predicción de los ganadores por cada categoría:
Mejor serie dramática: "Severance", Apple TV+
Mejor comedia: "The Studio", Apple TV+ / Mejor actor de comedia: Seth Rogen, "The Studio"
Mejor miniserie: "Adolescencia", Netflix
Mejor actor dramático: Noah Wyle, "The Pitt"
Mejor actriz dramática: Kathy Bates, "Matlock"
Mejor actriz de comedia: Jean Smart, "Hacks"
Mejor actor de miniserie o película para televisión: Colin Farrell, "El Pingüino"