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Enredos, deseo y poder: “Tacones altos” llega al teatro La Capilla
En el Día Mundial del Teatro, La Capilla presenta "Tacones altos", una comedia original de Theresa Rebeck, dirigida por Otto Minera, que combina risa y reflexión, mostrando que detrás de cada enredo amoroso hay una búsqueda profunda de identidad, verdad y coherencia emocional.
En el marco del Día Mundial del Teatro (27 de marzo), La Capilla presenta "Tacones altos", una comedia inteligente y provocadora que se adentra en los laberintos del amor, el poder y las contradicciones humanas. La puesta en escena, original de Theresa Rebek (Spike Heels) y dirigida por Otto Minera, retrata las peripecias de un triángulo amoroso que, lejos de simplificarse, se enreda cada vez más.
La historia, que encarnan Vladimir Chorny, Camila Flamenco, David Villegas y Ditmara Nader, gira en torno a Guadalupe, asistente en un despacho de abogados; Andrés, su vecino y profesor de filosofía; y Eduardo, jefe de ella y amigo de él. Entre rebeldía, control y dinámicas de poder, la tensión crece cuando aparece Lidia, prometida de uno y ex novia del otro, detonando una serie de situaciones tan absurdas como entrañables.
Para el productor y actor, David Villegas, uno de los principales desafíos de la obra ha sido evidenciar la complejidad emocional de los personajes:
“Evidenciar que a veces, a las personas, cuando estamos enredados románticamente, nos es difícil hacer sentido, y nuestro actuar parece ilógico. Creo que gran parte de la comedia de esta obra surge de ese enredo y aparente sin sentido de los personajes; de la misma forma que un acierto y atractivo de este texto es la profundidad de los personajes, que durante la trama y a través de las situaciones van cambiando y creciendo, evidenciando la diferencia entre lo aparente y lo real.”
La propuesta escénica acompaña esta mirada con una producción que privilegia la actuación y el desarrollo dramático. “Los diseños y la producción también atienden al texto. La trama requiere la recreación de dos departamentos, similares, en el mismo edificio, uno arriba del otro; esta circunstancia de vecindad detona el desarrollo de la historia y propicia la comedia”, comenta Villegas.
“Tacones altos” combina risa y reflexión, mostrando que detrás de cada enredo amoroso hay una búsqueda profunda de identidad, verdad y coherencia emocional.
"Tacones altos" se presenta todos los sábados hasta el 25 de abril a las 20:00 h en el teatro La Capilla, Madrid 13, en Coyoacán, y los boletos están disponibles en taquilla o en www.boletopolis.com