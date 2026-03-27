Enredos, deseo y poder: “Tacones altos” llega al teatro La Capilla

En el marco del Día Mundial del Teatro (27 de marzo), La Capilla presenta "Tacones altos", una comedia inteligente y provocadora que se adentra en los laberintos del amor, el poder y las contradicciones humanas. La puesta en escena, original de Theresa Rebek (Spike Heels) y dirigida por Otto Minera, retrata las peripecias de un triángulo amoroso que, lejos de simplificarse, se enreda cada vez más.

La historia, que encarnan Vladimir Chorny, Camila Flamenco, David Villegas y Ditmara Nader, gira en torno a Guadalupe, asistente en un despacho de abogados; Andrés, su vecino y profesor de filosofía; y Eduardo, jefe de ella y amigo de él. Entre rebeldía, control y dinámicas de poder, la tensión crece cuando aparece Lidia, prometida de uno y ex novia del otro, detonando una serie de situaciones tan absurdas como entrañables.

Para el productor y actor, David Villegas, uno de los principales desafíos de la obra ha sido evidenciar la complejidad emocional de los personajes:

“Evidenciar que a veces, a las personas, cuando estamos enredados románticamente, nos es difícil hacer sentido, y nuestro actuar parece ilógico. Creo que gran parte de la comedia de esta obra surge de ese enredo y aparente sin sentido de los personajes; de la misma forma que un acierto y atractivo de este texto es la profundidad de los personajes, que durante la trama y a través de las situaciones van cambiando y creciendo, evidenciando la diferencia entre lo aparente y lo real.”

La propuesta escénica acompaña esta mirada con una producción que privilegia la actuación y el desarrollo dramático. “Los diseños y la producción también atienden al texto. La trama requiere la recreación de dos departamentos, similares, en el mismo edificio, uno arriba del otro; esta circunstancia de vecindad detona el desarrollo de la historia y propicia la comedia”, comenta Villegas.

“Tacones altos” combina risa y reflexión, mostrando que detrás de cada enredo amoroso hay una búsqueda profunda de identidad, verdad y coherencia emocional.

"Tacones altos" se presenta todos los sábados hasta el 25 de abril a las 20:00 h en el teatro La Capilla, Madrid 13, en Coyoacán, y los boletos están disponibles en taquilla o en www.boletopolis.com