Aprueban en Comisión de Cultura de San Lázaro la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Con algunas discrepancias, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, avaló dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de Derechos de Autor, y otra para expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía.

De acuerdo con estás iniciativas, los cambios buscan salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras artistas intérpretes o ejecutantes.

En especial, la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual está dirigida a impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica.

De igual forma, las reformas en materia de Derechos de Autor pretenden reforzar la protección de derechos de las personas que se dedican al doblaje --siendo esta actividad de artistas mexicanos un referente a nivel mundial-- principalmente por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial (IA) y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.

Asimismo, adecúa la ley autoral para posibilitar la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativas de Solución de Controversias, ampliando las posibilidades de solución y acuerdos para las personas creadoras, intérpretes y ejecutantes, antes de someter sus controversias a procedimientos seguidos en forma de juicio.

En la Ley Federal del Trabajo se establece que, salvo consentimiento expreso libre, informado y que medie remuneración entre las partes, quedará prohibida la reproducción total o parcial de artistas intérpretes y ejecutantes con fines ajenos a la realización de las unidades de tiempo, una o varias temporadas o para una o varias funciones, representaciones actuaciones por medio de herramientas tecnológicas computacionales o cualquier otro medio relacionado, conocido o por conocer.

Propone imponer multa, por el equivalente de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización al que contravenga lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor.

En el caso de la expedición de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y abrogar la Ley Federal de Cinematografía, tiene como objetivo de fomentar y regular la producción, distribución, difusión y promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales.

Asimismo, se moderniza la Ley Federal de Cinematografía de 1992 y amplía su alcance al ecosistema audiovisual contemporáneo, incluyendo a las obras audiovisuales y a las plataformas digitales de video bajo demanda, para garantizar el acceso a la cultura al promover los medios para su difusión y desarrollo de la cultura con pleno respeto a la libertad creativa, y reafirmar el compromiso del Estado con el fomento al cine y el audiovisual.

Sobre este asunto, la diputada Maribel Martínez (PT) consideró que la nueva ley responde a los cambios tecnológicos y sociales de la actualidad, y fortalece el marco normativo para garantizar los derechos culturales y la libertad de expresión.

Mientras que el diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC) externó sus preocupaciones sobre el proceso de elaboración del dictamen y advirtió inconsistencias técnicas; por ello, planteó la necesidad de revisar el proyecto con mayor profundidad, incorporar opiniones de expertos y abrir el diálogo antes de su aprobación definitiva, anunciando que su grupo parlamentario votará con cautela mientras se construyen posibles mejoras al documento.

Y el diputado Erubiel Lorenzo Alonso (PRI) respaldó el poder generar un parlamento abierto que permita escuchar a especialistas, academia y creadores, o bien realizar una reunión previa de la Comisión para despejar dudas e incorporar mejoras, a fin de construir un proyecto más sólido, consensuado y en beneficio de las y los artistas de México.