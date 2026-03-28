Semana Santa 2026: despliegan más de 12 mil policías en CDMX y Edomex para reforzar seguridad

Con el arranque del periodo vacacional, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México pusieron en marcha operativos especiales de seguridad para la Semana Santa 2026, con el objetivo de resguardar a habitantes y turistas en una de las temporadas de mayor movilidad del año.

En la capital del país, el gobierno local activó el programa “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de 10, 800 policías, apoyados por unidades, ambulancias y vigilancia aérea, del 27 de marzo al 12 de abril.

El banderazo de salida se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de seguridad y procuración de justicia iniciaron labores coordinadas en toda la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que durante estas fechas la capital se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país, por lo que se busca garantizar condiciones de seguridad para visitantes y residentes. Despliegue en CDMX: vigilancia, apoyo vial y atención a turistas

El operativo capitalino incluye:

10,800 policías

742 vehículos oficiales

15 motocicletas y cinco grúas

10 ambulancias y 10 motoambulancias

Un helicóptero del agrupamiento Cóndores

Las acciones se concentrarán en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y el transporte público, incluido el Metro.

Además, se reforzará la presencia en zonas comerciales y bancarias, mientras que la Policía de Tránsito apoyará en la movilidad para evitar congestionamientos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el objetivo es proteger tanto la integridad física como el patrimonio de la población y de quienes visitan la ciudad.

También se implementarán acciones específicas como:

Operativos del programa Conduce Sin Alcohol

Despliegue de Policía Turística en puntos clave

Vigilancia en sitios de alta concentración como el mercado de La Nueva Viga

Por su parte, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que se mantendrán agencias abiertas las 24 horas para atender denuncias y emergencias.

Edomex: vigilancia en rutas turísticas, templos y eventos religiosos

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad también desplegó su operativo de Semana Santa con mil 682 elementos, que estarán activos en el mismo periodo vacacional.

El dispositivo contempla:

400 unidades policiales

25 binomios caninos y 25 equinos

Presencia en 132 centros turísticos y de esparcimiento

Vigilancia en 20 rutas carreteras clave

Las autoridades prevén un incremento importante de visitantes en balnearios, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos y espacios religiosos.

Además, se reforzará la seguridad en:

Más de 6 mil cajeros automáticos

4,651 centros religiosos

230 viacrucis y 112 procesiones del silencio, donde se espera la asistencia de casi 400 mil personas

También se instalarán módulos de atención para visitantes en Toluca y Atlacomulco, como parte del programa “Héroes Paisanos”.

Seguridad reforzada ante alta afluencia por vacaciones

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, los operativos buscan responder al incremento de movilidad típico de Semana Santa, cuando miles de personas viajan, asisten a eventos religiosos o visitan centros turísticos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir recomendaciones de seguridad, respetar los dispositivos viales y utilizar los canales de emergencia disponibles, como el 911 y la denuncia anónima.

Con estos despliegues, las autoridades buscan que las actividades religiosas, turísticas y recreativas se desarrollen en un entorno de seguridad, orden y tranquilidad durante toda la temporada vacacional.