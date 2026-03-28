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Semana Santa 2026: despliegan más de 12 mil policías en CDMX y Edomex para reforzar seguridad
El operativo se mantendrá del 27 de marzo al 12 de abril, con vigilancia en carreteras, centros turísticos, templos y transporte público ante el aumento de visitantes.
Con el arranque del periodo vacacional, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México pusieron en marcha operativos especiales de seguridad para la Semana Santa 2026, con el objetivo de resguardar a habitantes y turistas en una de las temporadas de mayor movilidad del año.
En la capital del país, el gobierno local activó el programa “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de 10, 800 policías, apoyados por unidades, ambulancias y vigilancia aérea, del 27 de marzo al 12 de abril.
El banderazo de salida se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de seguridad y procuración de justicia iniciaron labores coordinadas en toda la ciudad.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que durante estas fechas la capital se posiciona como uno de los principales destinos turísticos del país, por lo que se busca garantizar condiciones de seguridad para visitantes y residentes. Despliegue en CDMX: vigilancia, apoyo vial y atención a turistas
El operativo capitalino incluye:
Las acciones se concentrarán en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos, espacios religiosos y el transporte público, incluido el Metro.
Además, se reforzará la presencia en zonas comerciales y bancarias, mientras que la Policía de Tránsito apoyará en la movilidad para evitar congestionamientos.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el objetivo es proteger tanto la integridad física como el patrimonio de la población y de quienes visitan la ciudad.
También se implementarán acciones específicas como:
Por su parte, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que se mantendrán agencias abiertas las 24 horas para atender denuncias y emergencias.
Edomex: vigilancia en rutas turísticas, templos y eventos religiosos
En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad también desplegó su operativo de Semana Santa con mil 682 elementos, que estarán activos en el mismo periodo vacacional.
El dispositivo contempla:
Las autoridades prevén un incremento importante de visitantes en balnearios, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos y espacios religiosos.
Además, se reforzará la seguridad en:
También se instalarán módulos de atención para visitantes en Toluca y Atlacomulco, como parte del programa “Héroes Paisanos”.
Seguridad reforzada ante alta afluencia por vacaciones
Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, los operativos buscan responder al incremento de movilidad típico de Semana Santa, cuando miles de personas viajan, asisten a eventos religiosos o visitan centros turísticos.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir recomendaciones de seguridad, respetar los dispositivos viales y utilizar los canales de emergencia disponibles, como el 911 y la denuncia anónima.
Con estos despliegues, las autoridades buscan que las actividades religiosas, turísticas y recreativas se desarrollen en un entorno de seguridad, orden y tranquilidad durante toda la temporada vacacional.