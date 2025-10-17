Danae Reynaud estrenó Berezada en el Festival de Cine de Morelia

Con gran éxito la actriz, guionista y directora, Danae Reynaud, presentó su ópera prima, Berezada, en el 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Al término de la función de estreno de la cinta que ella actúa y dirige, la cineasta franco-mexicana agradeció al público y mencionó la importancia de estrenar esta producción independiente en Morelia: “Este festival significa muchísimo, sobre todo porque es una película hecha entre amigos, ese es el mayor valor de esta producción, (porque) hacer cine es un acto de valentía”, sostuvo.

Berezada cuenta la historia de una comediante muy clasista (Bere–Reynaud) que en cada show se jacta de tener mucho dinero, lo que deriva en que un par de hombres (Mino–Joshua Okamoto y Sal–Mario Cortijo), junto con una cómplice (Foca–Mariané Cartas), deciden secuestrarla y así obtener recursos para la operación de una amiga, quien prefiere morirse ya que padece una enfermedad terminal. Esto los lleva a una situación ridícula y cómica donde nadie es quien cree ser.

Respecto a su trabajo como actriz y directora de la película, Reynaud confesó lo importante que fue sostenerse en su compañeros actores: “Definitivamente he actuado más de lo que he dirigido, yo no me siento tan segura dirigiendo, creo que para mí era más sencillo saber que los actores iban a ser el gran fuerte de esta película [...] tenerlos a ellos tres enfrente era mi forma más certera para dirigir”.

Danae Reynaud explicó que “los jóvenes tienen una obsesión con lo trágico, con la muerte, con la tristeza, por eso desde los 14 años tenía la idea de esta historia, de Berezada, pero después te das cuenta de la importancia que tiene la risa, y es cuando dejas de idolatrar la tristeza”.

Okamoto, por su parte, compartió con la audiencia parte del proceso de rodaje y habló sobre la importancia de la realización de proyectos independientes: “Creo que la gran fortuna de Berezada es que está compuesta de una gran comunidad donde el centro de gravedad es Danae”.

Y añadió: “Entre más producciones independientes existan le quitamos más peso a todas las plataformas, porque si en algún momento las plataformas tienen toda la narrativa, estos espacios van a desaparecer”.