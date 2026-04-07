Rusia aplaza sus misiones lunares mientras Estados Unidos celebra un vuelo histórico

Rusia aplazó ⁠el lanzamiento de tres misiones lunares, según informó ⁠el martes la agencia de noticias Interfax, lo que supone un revés para su ambicioso programa de exploración lunar, mientras ⁠su histórico rival espacial, ⁠Estados Unidos, celebraba un vuelo histórico alrededor del satélite terrestre.

Los lanzamientos de las naves espaciales rusas Luna-28, Luna-29 y Luna-30 se han pospuesto hasta 2032-2036, según citó Interfax al vicepresidente de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Chernyshev.

No se especificó cuándo está previsto inicialmente que despeguen, pero estos retrasos inexplicables se suman a los aplazamientos del año pasado de otras misiones lunares y espaciales rusas y al accidente de su nave no tripulada Luna-25, que se estrelló contra la superficie lunar en 2023.

Rusia considera que la exploración lunar es vital para sus intereses nacionales, según declaró el director de la agencia espacial rusa Roskosmos tras el fracaso de la misión de 2023, afirmando que se había iniciado una carrera por el desarrollo de los recursos naturales de ⁠la Luna.

La Unión Soviética lanzó ⁠el primer satélite del ⁠mundo y envió al primer ser humano al espacio en los ⁠años 60, pero el otrora poderoso programa espacial ruso ha perdido fuelle en la era postsoviética, quedando rezagado respecto a Estados Unidos y, cada vez más, China.

Esta semana, cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA fueron los primeros en volar alrededor de la Luna en más de 50 ⁠años, viajando más lejos en el espacio que cualquier ser humano antes que ellos.