Fiestas patrias: Te enseñamos a hacer un "nogada spritz" y otros cocteles para este 15 de septiembre
Los mocteles patrios marcarán tendencia en septiembre: bebidas sin alcohol que darán color y frescura a la celebración.
Cada vez más mexicanos celebrarán las fiestas patrias con cocteles sin alcohol. La tendencia de moctelería creció en bares y restaurantes impulsada por la sobriedad consciente y el boom de bebidas funcionales.
El 15 de septiembre ya no se vivirá únicamente entre tequilas y mezcales. De acuerdo con la IWSR (International Wine and Spirits Research), el mercado de bebidas sin alcohol en América Latina crece alrededor de 7% anual, y México no ha sido la excepción: la oferta de mocteles patrios se multiplicó en menús de bares, hoteles y restaurantes.
El auge responde a varias fuerzas: consumidores jóvenes que buscan experiencias más saludables, un movimiento de sobriedad consciente en alza, y la creatividad de la mixología mexicana, ha sabido traducir ingredientes nacionales en bebidas memorables y aquí te dejamos tres recetas de mocteles.
1. Nogada Spritz (blanco)
- Ingredientes: leche de nuez de castilla, jarabe de granada natural, agua mineral.
- Decoración: semillas de granada y hoja de perejil.
- Perfil: cremoso y dulce, inspirado en el chile en nogada.
2. Jamaica con Espuma de Limón (rojo)
- Ingredientes: infusión concentrada de jamaica con piloncillo.
- Espuma: jugo de limón batido con clara pasteurizada o aquafaba.
- Decoración: sal de gusano o chapulín en el borde del vaso.
- Perfil: ácido y fresco, con un guiño a la coctelería moderna.
3. Mock Margarita Verde
- Ingredientes: jugo de pepino, jugo de limón, miel de agave, hierbabuena y agua mineral.
- Decoración: escarchado con sal y chile en polvo.
- Perfil: herbal y cítrico, la versión sobria de la clásica margarita.
Presentados juntos, estos tres mocteles recrean los colores de la bandera mexicana: blanco, rojo y verde. Así, los festejos patrios encontraron una alternativa vibrante y sin alcohol que conquistó tanto a quienes buscan moderar su consumo como a los que desean probar algo distinto sin perder identidad nacional.