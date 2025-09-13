Fiestas patrias: Te enseñamos a hacer un "nogada spritz" y otros cocteles para este 15 de septiembre

Cada vez más mexicanos celebrarán las fiestas patrias con cocteles sin alcohol. La tendencia de moctelería creció en bares y restaurantes impulsada por la sobriedad consciente y el boom de bebidas funcionales.

El 15 de septiembre ya no se vivirá únicamente entre tequilas y mezcales. De acuerdo con la IWSR (International Wine and Spirits Research), el mercado de bebidas sin alcohol en América Latina crece alrededor de 7% anual, y México no ha sido la excepción: la oferta de mocteles patrios se multiplicó en menús de bares, hoteles y restaurantes.

El auge responde a varias fuerzas: consumidores jóvenes que buscan experiencias más saludables, un movimiento de sobriedad consciente en alza, y la creatividad de la mixología mexicana, ha sabido traducir ingredientes nacionales en bebidas memorables y aquí te dejamos tres recetas de mocteles.