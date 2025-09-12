Fiestas patrias: El pozole se corona en ventas durante el 15 de septiembre en apps

El 15 de septiembre no solo se canta el himno, también se disparan los pedidos a domicilio: pozole, quesadillas, enchiladas y tostadas lideran la demanda en apps como Uber Eats y DiDi Food, que se convierten en termómetro del arranque de la ruta hacia fin de año.

La gastronomía mexicana es inseparable de las celebraciones patrias y, en tiempos digitales, también del delivery. Este 15 de septiembre, millones de usuarios en el país encuentran en aplicaciones como Uber Eats, Rappi y DiDi Food la manera más práctica de mantener vivas las tradiciones culinarias desde casa. La fecha no solo concentra picos de pedidos, sino que también marca el inicio de la temporada alta para el sector restaurantero, que se extiende hasta Navidad y cierra con la cena de Año Nuevo.

Quesadillas, enchiladas y tostadas: los reyes del antojo

De acuerdo con datos de DiDi Food, las quesadillas, enchiladas y tostadas son los tres grandes protagonistas de las Fiestas Patrias. Tan solo en el último año, los usuarios ordenaron casi 4,000,000 de quesadillas, con la Ciudad de México, Guadalajara y León como las ciudades más quesadilleras. Las variedades más populares fueron las de queso, asada, pastor, pollo y carne.

Las enchiladas también brillan en la mesa digital: 1,800,000 pedidos en el mismo periodo, con preferencia por las suizas, verdes y rojas. La CDMX, Monterrey y Guadalajara lideraron el consumo. Las tostadas, por su parte, alcanzaron más de 1,3000,000 millones de órdenes, principalmente en Monterrey, Mexicali y Guadalajara, siendo las de pollo y pata las favoritas.

DeliveryPexels

Actualmente DiDi Food registra más de 17,000 restaurantes activos que ofrecen platillos mexicanos, ante este escenario Raúl Bustamante, titular de la comunicación de Didi Food México, señaló que la cocina nacional en el delivery es ya un elemento de los mexicanos.

Uber Eats y La Casa de Toño: la alianza del pozole

En paralelo, Uber Eats celebra el primer aniversario de su alianza con La Casa de Toño, que consolidó al pozole como el campeón indiscutible de Fiestas Patrias. Durante septiembre de 2024, se registraron cerca de 70,000 pedidos de pozole rojo, con picos durante las celebraciones y los fines de semana.

Las cifras también dejan ver la magnitud del fenómeno: con más de 5,000 órdenes de quesadillas pedidas en la app, ¡se podría rodear 1.5 veces el Zócalo capitalino! Mientras que el volumen de pozole entregado equivaldría a 130,000 platos, suficientes para atender en promedio a todos los asistentes al desfile del 16 de septiembre en la CDMX.

En palabras de David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats México, la misión de la plataforma es “estar presente en esos momentos que definen la cultura gastronómica del país”, desde cenas familiares hasta celebraciones nacionales.

Foto EE: Eric Lugo

El banderazo de salida hacia diciembre

El comportamiento de consumo en septiembre es también un termómetro económico: a partir del 15 de septiembre, los restaurantes y apps de delivery marcan un repunte que se mantiene con Día de Muertos, sigue con las posadas y culmina en las cenas decembrinas.

Este arranque de temporada alta representa para el sector restaurantero un impulso clave en ventas, luego del bache de verano. Los datos de apps como Uber Eats y DiDi Food muestran cómo la digitalización ha transformado la manera de celebrar: hoy, los antojos patrios llegan con un clic y consolidan un ciclo de consumo que cierra con los brindis de fin de año.