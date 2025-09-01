Amin Maalouf, un autor en el exilio, gana el Premio FIL 2025

El escritor franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) fue anunciado la mañana de este lunes como ganador de la edición 2025 del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. El reconocimiento de mayor relevancia que la feria más importante del mundo en habla hispana entrega cada año en su ceremonia inaugural.

A decir del jurado de la edición, Maalouf, también ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el año 2010, es meritorio del reconocimiento “por ser una de las voces más importantes de nuestro tiempo. Su obra tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea, porque explora con gran lucidez, las fracturas y los mestizajes del mundo moderno. Sus novelas y ensayos exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”.

Asimismo, el comité encargado del fallo, en voz de la escritora española Carmen Alemany Bay, resalta que Maalouf –un exiliado en Francia a causa de la Guerra Civil Libanesa en 1976– “da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas y muestra que nuestras identidades múltiples están constituidas de estratos, de cruces y más que de muros”.

Además de Carmen Alemany, quien fungió como representante del jurado en el anuncio del premio, el comité estuvo integrado por Lucía Melgar (México), Jerónimo Pizarro (Colombia), Xavi Ayén (España), Francisco Noa (Maputo), Alain Mabanckou (República del Congo), Massimo Rizzante (Italia).

Conferencia de prensa del Premio FIL de Literatura 2025 otorgado al escritor Libanés Amin Maalouf.(De izq a der), Carmen Alemany, Hector Raul Solís Gadea, Luis Gerardo Ascencio Rubio, Karla Planter Pérez, José Trinidad Padilla López,, Marisol Schultz Manaus, Dulces María Zúñiga.Cortesía / FIL

Las lenguas representadas para la edición del presente año fueron la castellana, la francesa, la italiana, la portuguesa, la gallega y la catalana. Se registraron candidatos de 18 países como España, El Salvador, Colombia, México, Argentina, Nicaragua, Cuba, Chile, Japón, Líbano, Francia, Senegal, Marruecos, Guinea, Italia, Cabo Verde y Brasil.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances le será entregado al autor franco-libanés el próximo 29 de noviembre, durante la inauguración de la FIL Guadalajara, en la Expo de esta ciudad. El reconocimiento está dotado con una bolsa de 150 mil dólares.