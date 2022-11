Urge el game over al machismo, al acoso y la sexualización en los videojuegos

No es ninguna novedad que el machismo se aparece en todos los rincones de la vida privada y pública, y conforme más espacios tenemos disponibles, más formas toma la violencia. El mundo gamer no es la excepción.

De acuerdo con diversos estudios realizados por consultoras, en América Latina alrededor de la mitad de los gamers son mujeres y pese a la alta representación femenina este espacio es uno de los que alberga más acoso, discriminación y otras agresiones contra las adolescentes y mujeres.

Discriminación y acoso

"Yo juego Valorant, y en este videojuego se tiene un chat de texto con el equipo contrario y no siempre, pero pasa mucho que si se enteran que eres mujer, salen comentarios como "vete a la cocina" o "eres mujer, qué mala eres" y es un constante acoso durante las partidas que pueden durar entre 30 minutos hasta una hora y media", dijo Connie Rauda, mejor conocida como Raudex, su usuario gamer.

A veces son los mismos integrantes de tu propio equipo los que te juzgan por ser mujer si te equivocas, agregó.

Connie es mexicana y aunque en la adolescencia se alejó desanimada de los videojuegos, la pandemia la hizo volver a jugar e incluso iniciar en el mundo de las transmisiones en vivo, particularmente en la plataforma Twitch.

Muchas niñas, adolescentes y mujeres han tenido experiencias de segregación importante en este ámbito, como lo dice la misma Raudex, "yo empecé muy chiquita en el mundo de los videojuegos, yo veía a mis hermanos jugar, pero entonces ellos tampoco me dejaban jugar". En esos momentos estaba de moda una de las consolas más vendidas, que ya desde el nombre daba pistas del mercado al que estaban dirigidos los videojuegos, sí, la "gameboy".

Y aunque el mercado se ha ido extendiendo y abriendo poco a poco, todavía faltan esfuerzos grandes, tanto de los creadores y desarrolladores como de la comunidad gamer. Las agresiones hacia las mujeres que juegan son su pan de cada día.

En el estudio Gamers Research Field Agent 2021 de Nivea y LDM se encontró que las mujeres sí perciben significativas barreras para su desarrollo como gamers en relación con la situación de los hombres. Casi 70% de las encuestadas identificaron comentarios inapropiados, poco más del 60% señaló una sexualización de los personajes y cerca de la mitad consideró que los estereotipos de género son también un obstáculo.

"Yo creo que casi todas, si no es que todas, las mujeres que nos dedicamos a jugar y transmitir hemos recibido comentarios de hate sólo por ser mujeres", dijo la streamer mexicana en entrevisa con El Economista.

No te des el lujo de no ser perfecta

Algo parecido a lo que sucede con el violento estereotipo de género sobre el buen conducir: "todas las mujeres manejan mal" o "si manejas mal es porque eres mujer". En el mundo gamer no te puedes permitir tener un mal día, equivocarte o no jugar perfecto en una partida porque automáticamente se atribuye al hecho de ser mujer.

"Capaz en esa partida no estás jugando también como todos los días y simplemente por ser mujer ya te ganas las opiniones no pedidas de que no deberías jugar y que esas no son cosas para mujeres", dijo Raudex.

Estamos avanzando para que los hombres se sientan cómodos en espacios que se consideran "femeninos" y que se erradiquen esos estereotipos de género, pero al machismo le molesta mucho. Le molesta que ocupemos esos espacios y que seamos buenas, agregó.

Y si eres muy buena, "es por algo"

Otra de las formas que adopta la violencia en el mundo gamer es la sexualización de las mujeres que participan, que va también de la mano con la desacreditación. Como de inicios, eran los hombres quienes tenían mayor representación tanto de streamers como de expectadores, se han ido arrastrando esos estigmas. El éxito de las mujeres siempre es subestimado y la mayoría de las veces bajo el argumento de que "si les va bien es porque enseñan algo".

"A los hombres los ven porque juegan muy bien y la gente lo apoya por eso, pero como tú eres mujer no van a tu canal a ver cómo juegas sino a verte a ti, que si usas escote o si eres bonita. Se tiene el estereotipo de que si una mujer prospera en el mundo gamer es por su cuerpo, cuando en realidad todos podemos crecer sin importar el género", afirma Raudex.

De acuerdo con cifras del estudio, todavía 2 de cada 10 aseguran que otro compañero gamer se negó a jugar con ellas por ser mujeres.

Muchas compañías que desarrollan los videojuegos, algunas marcas y hasta organizaciones se han esforzado por dar visibilidad a esta problemática y erradicarla, lo que persiste es el machismo entre los usuarios y la audiencia.

"Necesitamos hacer que esto sea una comunidad de todos desde todos los aspectos. Falta visibilidad para las muejeres streamers, patrocinios e interés por los torneos femeninos e incluso en la publicidad. Por ejemplo, en los anuncios siempre se muestran hombres jugando, cuando somos muchas las mujeres que jugamos. Hay que romper el estigma, las mujeres pueden ser muy buenas y también muy malas, igual que los hombres, y no tiene nada que ver con el género. Esta comunidad tiene que dejar de ser tóxica", concluyó Connie Rauda.