Millones de trabajadores en Europa, seguidores de la serie de ficción de HBO, admiten que su rendimiento laboral se verá perjudicado este lunes.

La cuenta atrás que ha mantenido en suspenso a millones de personas está llegando a su fin. Esta madrugada, "Juego de tronos" se despide de su fiel, abnegada y multitudinaria audiencia con la emisión del sexto episodio de su octava temporada. Puede que el esperado desenlace de la serie de HBO, que hace tiempo dejó de ser un mero producto televisivo y se convirtió en un fenómeno social, no guste a todos, pero tanto sus defensores como sus detractores tendrán algo en común el lunes: falta de horas de sueño. Esta realidad trascenderá la ficción de Poniente y provocará una disminución de la productividad laboral, según la encuesta "Se acerca la ausencia" elaborada por The Harrus Poll para la empresa estadounidense The Workforce Institute del Kronos Incorporated.

Según los datos que maneja este sondeo, cerca de 27.2 millones de empleados, que no renunciarán a ver en directo esta última entrega, admiten que mañana podrían perder el día (10.7 millones de estadounidenses han solicitado librar), llegar tarde (2.9 millones) , trabajar a distancia (3.4 millones intentarán hacerlo) o experimentar algún tipo de impacto en el desempeño de sus obligaciones profesionales al ver alterado su descanso.

A los que no están al tanto de las luchas e intrigas de sus protagonistas, esta situación les puede resultar, cuando menos, sorprendente, pero no es la primera vez que ocurre. Más de 20 millones de encuestados reconocieron que la última temporada ya ha dañado su rendimiento en el último mes y, de hecho, 4.4 millones señalan que se han ausentado de su puesto de trabajo en alguna ocasión por estar al tanto de las últimas novedades la serie.

Un trono político

En Estados Unidos la pugna por el codiciado Trono de Hierro ha logrado poner de acuerdo a los votantes demócratas y republicanos ya que coinciden en señalar a Jon Snow como su favorito (con un respaldo del 50%) para ocuparlo. Una consulta realizada por Firehouse Strategies y 0ptimus, reveló que tras el —hasta ahora— bastardo de la familia Stark, se posicionan como firmes candidatos Arya Stark (12%), Sansa Stark y Daenerys Targaryen (11%) y Tyrion Lannister (10%).

En España, la lucha por el control de los Siete Reinos también ha trascendido a la arena política y ha servido no pocas veces de fuente de inspiración para casi todos los partidos, pero sobre todo para Podemos. Su líder, Pablo Iglesias, llegó a prologar un libro sobre la serie, la utilizó para ilustrar los efectos que podrían tener los resultados de las elecciones generales del 28-A y hace cuatro años le regaló al Rey Felipe VI una colección en Blu-Ray de las cuatro primeras temporadas.

Game of Thrones también ha tenido un importante impacto económico para España, ya que varios momentos cruciales de la ficción se han rodado dentro de sus fronteras (en concreto el equipo encargado de dar vida a la trama ideada por George R.R. Martin recaló en Sevilla, las Bárdenas Reales, San Juan de Gaztelugatxe, Trujillo, Girona, Peñíscola y Almería). La consultora JP Media cifró en 1,000 millones de euros el que tuvo en Peñíscola (entre ingresos directos y publicidad) y, según la memoria de la Andalucía Film Commission, en Sevilla el rodaje se tradujo en 12,000 hospedajes y 140 contrataciones.