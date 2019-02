El Canal del Congreso de la Ciudad de México no ha recibido presupuesto para operar en lo que va del año. Sin embargo, el medio de comunicación público sigue transmitiendo, pese a un recorte de personal de 35 elementos y un recorte de 80% del presupuesto asignado, denunció en conferencia de prensa su titular, el periodista Ricardo Rocha.

Luego de alojarse durante tres años y medio en las instalaciones de la agencia Detrás de la Noticia, propiedad Ricardo Rocha, el Congreso de la CDMX (antes Asamblea Legislativa del Distrito federal) debe a la agencia más de 10 millones de pesos por el usufructo de 234 metros de instalaciones ubicadas en Insurgentes Sur.

De los 184 millones de pesos que el canal solicitó del Presupuesto 2019 para la Ciudad de México, la Comisión de Televisión del congreso local aprobó sólo 30 millones el pasado 20 de diciembre, relató el diputado por el PAN Pablo Montes de Oca, presidente del Comité del Canal del Congreso, quien se manifestó a favor de mantener viva la señal del medio.

“Tampoco se han pagado los servicios de teléfono, ni estacionamiento, ni otros gastos operativos del Canal, que equivaldrían a 2 millones de pesos adicionales” sostuvo el periodista. “Sólo nos han dado 3 de cada 10 pesos que hemos solicitado de presupuesto a lo largo de estos tres años. El pasado 20 de diciembre en la reunión del comité del canal de televisión se notificó una reducción de 80% (para el canal), dejándolo con un presupuesto de sólo 30 millones de pesos para 2019”, abundó el titular del canal televisivo del Congreso de la Ciudad de México.

Tras los recortes, el Canal envió un informe a la Oficialía Mayor notificando “que la reducción obligaba al Canal a disminuir sus horas de producción original y su plantilla de personal, además de que limitaba sus operaciones al mes de agosto del presente año”.

El también conductor dejó ver tres cheques a cuenta personal de un total de 212 mil pesos para préstamos de emergencia que desembolsó para operar el canal. “Tengo compañeros que ya han sido sujetos de sus préstamos de emergencia, a 42 de mis compañeros, el problema es que mis recursos ya se han agotado, de tal manera que, si de aquí al viernes no tenemos una respuesta favorable, el próximo lunes este equipo nos veremos obligados a tomar medidas extremas”, advirtió Rocha.

Un futuro incierto

Actualmente no existe una ley que ampare la transición de los medios públicos al nuevo Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México (SPRCM), entre los que se encuentra el Canal del Congreso.

“(La decisión) para desaparecer el Canal del Congreso no está amparada en ninguna ley y ni siquiera en ninguna comunicación escrita oficial y debidamente sustentada jurídicamente. En la actual Constitución de la Ciudad de México, jamás se dice que el Canal del Congreso debe formar parte (absorbida) de un sistema de radiodifusión. No hay ninguna notificación oficial y por otro lado se nos aprobó un presupuesto y al mismo tiempo se dice que el Canal ya no existe, que el Canal está desaparecido. Tengo en mi celular los mensajes que para resolver esta situación acuda con el secretario de Cultura de la CDMX, Alfonso Suárez del Real”, destacó Ricardo Rocha.

“Son 30 millones de pesos los que fueron asignados al canal de televisión; pero pertenecen y forman parte del patrimonio operativo de todo el Congreso, vale preguntar si no es una grave irregularidad que este capital de trabajo de 30 millones se haya trasladado del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de la ciudad, cómo le llamamos a eso, una transferencia, una reasignación, o podemos utilizar un calificativo más fuerte. Se ha dicho públicamente que esos 30 millones servirán para la transición del canal”, refirió Rocha.

Agregó que el equipo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador requirió sólo de 348 mil pesos para la transición de todo el gobierno federal, “pero según estas personas (el costo de) toda la transición del Canal del Congreso estaría siendo 84 veces mayor” comparó.

Por su parte, Ricardo Ruíz Suárez, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dijo a reporteros de la fuente que hay tres temas que se derivan del Canal del Congreso, que serán tomados en cuenta:

“El laboral es uno, el tema propiamente del canal y el tema de la integración necesaria de acuerdo con la Constitución al Sistema de Radio y Televisión; o sea son tres temas diferentes. En el caso de los trabajadores estamos viendo, de manera pormenorizada, la situación laboral. No tengo ahorita los números, pero una parte importante de los trabajadores (laboraban) por honorarios, cuyo contrato venció en diciembre. No es un despido, sino que hay una terminación de contrato que lo vamos a revisar de cualquier manera. Este canal tenía más trabajadores que la Oficialía Mayor, desde el punto formal. Más o menos tenía una nómina de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales y evidentemente tenemos que revisar, insisto, caso por caso”, declaró Ruíz Suárez.

[email protected]