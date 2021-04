Los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscar, serán entregados este domingo 25 de abril de 2021 en Los Ángeles, en la 93 ceremonia que este año tendrá dos sedes, el Dolby Theatre y la Union Station, y será transmitida en vivo por el canal de televisión ABC.

Luego de un retraso de dos meses, respecto de la fecha prevista originalmente, y que tuvo que dilatarse por la pandemia de Covid-19, los principales competidores ya cruzan los dedos ansiosos por escuchar el afortunado "...And The Oscar Goes to..."

"Nomadland" de Chloe Zhao, con seis nominaciones, y "Mank" de David Fincher, con diez, se colocan como los filmes favoritos para llevarse la estatuilla en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección.

Este año, los mexicanos Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc se encuentran nominados dentro de la categoría de Mejor Sonido por su impecable trabajo en la cinta original de Amazon Studios "Sound of Metal".

Aquí, la lista de las principales nominaciones:

Mejor película

"Nomadland"

"El juicio de los siete de Chicago”

"Mank"

"Promising Young Woman" (Hermosa venganza)

"Minari"

"El padre"

"Sound of Metal”

"Judas y el Mesías negro"

Mejor actor

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom" (La madre del blues)

Anthony Hopkins - "El padre"

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"

Mejor actriz

Carey Mulligan - "Promising Young Woman" (Hermosa venganza)

Frances McDormand - "Nomadland"

Vanessa Kirby - "Pieces of a Woman" (Fragmentos de una mujer)

Viola Davis - "Ma Rainey's Black Bottom" (La madre del blues)

Andra Day - "Estados Unidos contra Billie Holiday"

Mejor dirección

Chloe Zhao - "Nomadland"

David Fincher - "Mank"

Emerald Fennell - "Promising Young Woman" (Hermosa venganza)

Lee Isaac Chung - "Minari"

Thomas Vinterberg - "Another Round" (Otra ronda)

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya - "Judas y el Mesías negro"

Sacha Baron Cohen - "El juicio de los siete de Chicago”

Leslie Odom Jr. - "One Night in Miami" (Una noche en Miami)

Paul Raci - "Sound of Metal"

LaKeith Stanfield - "Judas y el Mesías negro"

Mejor actriz de reparto

Olivia Colman - "El padre"

Amanda Seyfried - "Mank"

Glenn Close - "Hillbilly, una elegía rural"

Youn Yuh-jung - "Minari"

Maria Bakalova - "Borat, siguiente película documental"

Mejor guion original

"Judas y el Mesías negro"

"Minari"

"Promising Young Woman" (Hermosa venganza)

"Sound of Metal"

"El juicio de los siete de Chicago"

Mejor guion adaptado

"Borat, siguiente película documental"

"El padre"

"Nomadland"

"Una noche en Miami"

"Tigre blanco"

Mejor película animada

"Onward" (Unidos)

"Over the Moon" (Más allá de la Luna)

"Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon"

"Soul"

"Wolfwalkers" (Espíritu de lobo)

Mejor película documental

"Collective"

"Campamento extraordinario"

"El agente topo"

"Mi maestro el pulpo"

"Time"

Mejor película internacional

"Another Round" (Otra ronda, Dinamarca)

"Better Days" (Hong Kong)

"Collective" (Rumania)

"The Man Who Sold His Skin" (El hombre que vendió su piel, Túnez)

"Quo Vadis, Aida?" (Bosnia-Herzegovina)

Mejor canción original