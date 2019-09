Este viernes vencerá el plazo para que autoridades de las secretarías de Cultura y de Hacienda respondan por escrito sobre fechas en las que quedará regularizado el adeudo de derechos adquiridos a investigadores, así como de pago de salarios a trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista con El Economista, el investigador Bolfy Cottom dijo que también está pendiente instalar una mesa tripartita entre la Secretaría de Cultura, la Dirección General del INAH y sus académicos, pues les interesa resolver el problema de fondo, el poco interés que se ha puesto en esta administración en la investigación.

“Nos interesa resolver el problema de fondo , que es el poco interés en la actual política del gobierno en relación a la investigación. Ésos son los temas que se tienen que resolver para poder responder a las necesidades en el campo de la investigación que hay en las instituciones. Incluso podría ser extensivo a los compañeros del INBAL. Dependerá de ellos formar parte de esa mesa”, comentó Bolfy Cottom.

La falta de atención en áreas de investigación del INAH también ha desencadenado el descontento de trabajadores de primera línea, arqueólogos, restauradores, antropólogos físicos y museógrafos, que han denunciado la situación de precarización de su trabajo, teniendo el impedimento de tener otra fuente de ingreso, mientras que sus pagos en el INAH son irregulares o por periodos indefinidos.

Éstas y otras deudas, como los estímulos al desempeño a la investigación y la docencia, según informó el propio INAH, no han sido cubiertas por no haber recibido recursos específicos para tal fin, ya que en ocasiones anteriores “el pago (de los estímulos) se ha subsanado a través de los recursos autogenerados por el instituto y, en particular, con ingresos derivados de los derechos que obtiene la Federación por la visita a zonas arqueológicas y museos, cuya recuperación para el presente ejercicio aún está en trámite”.

La “Gallina de los huevos de jade”

De acuerdo con el director general del INAH, Diego Prieto, el Estado mexicano tendría que cuidar la institución por la derrama económica que deja a la economía mexicana, considerándola la “gallina de los huevos de jade”, en una entrevista hecha por este diario el 10 de junio pasado.

Sin embargo, el investigador Cottom dijo que este recurso autogenerado no sería suficiente para cubrir todas las necesidades del instituto, y que además se ha entregado con atrasos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este recurso autogenerado, que menciona la Ley Federal de los Derechos en el capítulo de Bienes Culturales Propiedad de la Nación, es el que obtiene el INAH a través de las visitas a museos y zonas arqueológicas, que según datos abiertos de enero a agosto del 2019 han tenido 18 millones 576,080 visitantes, de los cuales 35% ha pagado entre 40 y 70 pesos por boleto, y 21.5% han sido visitas de grupos de descuentos especiales (maestros y estudiantes, entre otros).

En la Ley de Ingresos 2019 se tienen estimaciones de que la Secretaría de Cultura, a la cual se adscribe el INAH, generará más de 56 millones de pesos por derechos de los bienes culturales, pero todavía se desconocen los montos totales que ha generado el INAH en los primeros dos trimestres del año, dijo Cottom.

Sobre las recientes declaraciones en Twitter del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al visitar el tzompantli (“tenemos que asegurarnos de dotar de suficientes recursos a la preservación y protección del patrimonio cultural mexicano”), Cottom dijo que dependerá de la buena relación y la buena gestión que haga la autoridad en la SHCP, además de que “sería extraordinario que un secretario de Hacienda pudiera asignar un recurso extra a lo ya establecido”, pero mientras eso no pase “digamos que es un discurso bien intencionado”.

Recintos culturales

18’576,080 visitantes

21.5% con algún tipo de descuento.

35.65% pagó entre 40 y 70 pesos.

56 millones de pesos, estimaciones de ingresos autogenerados por acceso a museos y zonas arqueológicas.

[email protected]