“Como principio fundamental el arte lo que quiere es lograr el vínculo con una sociedad, me parece que la mejor propuesta plástica es la que tiene que ver con tu tiempo y tu entorno, y este incluye a la sociedad, por ello el alimento constante de nuestro trabajo tiene eco cuando logra empatar en la comunidad”, asegura Miguel Ángel Tapia, artista mexicano que participará en la subasta a favor del Centro de Ayuda a Enfermos de Cáncer (Cenaec).

A pesar de que la organización apoya de manera continua a 100 niños con cáncer, además de mujeres, esta subasta virtual busca apoyar específicamente a 10 niños con necesidades apremiantes, es decir, que tienen necesidades urgentes ya sea de una cirugía, de terapia, de medicamentos o traslados. Para lograrlo se requieren al menos 263,000 pesos.

Cindy Castellanos, representante de Cenaec explica que cada 15 días se sientan en una mea de consejo para analizar solicitudes de pacientes y van seleccionando las más imperiosas. “Con el conjunto de obras que se puedan vender en esta subasta se espera tener el dinero necesario para ayudar a niños que tienen nombre, voz y unas ganas inmensas de vivir. No son un número o un expediente, trabajamos por ellos, porque sobre todo en 2020 y 2021 nos hemos enfrentado a un reto mayor de indiferencia por el Covid-19, pero no podemos dejar de trabajar , porque el cáncer no se paró ni dio tregua y esto pesa más en los que menos tienen”.

Por ello este evento realizado en conjunto con la Bernardini Art Gallery tiene una dinámica muy sencilla. Se creó una página dedicada al evento de “subasta con causa”, ahí quien quiera participar ingresa sus datos, se les asigna un número de paleta y posteriormente ingresarán a un grupo de WhatsApp donde se llevará a cabo la subasta durante el 21, 22 y 23 de agosto.

Son 500 obras de 50 a 60 artistas que están disponibles para todo público pues la puja en algunas piezas comenzará desde los 1,000 pesos.

El arte y altruismo, un evento para todos

Isabel García, quien también es parte de CENAEC, asegura que con esta subasta se busca que todas las personas puedan unirse y obtener una obra original, que va a alimentar el espíritu al verla, que a su vez fomenta la cultura y el arte, pero lo más importante, va a beneficiar a una persona que lo necesita.

“México está lleno de artistas excelentes, que también necesitan ser conocidos y reconocidos por sus magníficas obras, ellos tienen el gran potencial de crear hermosas obras. Algo que también es poderoso de este evento es que da la oportunidad a la población en general de acceder al arte y ayudar, pues no está destinado solo para personas millonarias”, dijo la doctora.

Gabriela Román, complementa que esta es una forma aterrizada y real de ayudar, pues no se trata de una subasta para gente con alto poder adquisitivo. “La meta de ayudar específicamente a 10 niños lo hace factible y nuestras obras es la vía. Mi llamado es al público normal, porque cada persona podemos aportar un poquito y llevarnos estas obras que además generan un vínculo entre el artista, quien la compra y los niños a los que vamos a ayudar, esto lo hace real y humano”.

Carlos Alberto Moreno, mejor conocido como Came, es artista plástico y también será parte de esta subasta humanitaria, desde su punto de vista el arte es un eje central para la ciudad, porque realmente puede generar movimientos altruistas, “es una especie de abrir consciencias a través de lo que nosotros hacemos”.

Para él es importante lograr sinergia con las organizaciones y tener conciencia de que esto puede eventualmente generar un cambio para las familias que pasan por enfermedades como el cáncer. Came participa con tres obras de una serie que trabajó en 2018, “las obras representan para mi energía, dualidad, mucho color, folclor, una parte de la visión del arte mexicano plasmado como algo más moderno”.

Sara Díez, artista Colombiana-Mexicana invitó al público para que sean parte de este esfuerzo “la unión genera y crea cambios, para mi fue muy emotivo y emocionante cuando recibí la invitación, pensar que a través de mi trabajo puedo sumar un granito de arena y a través de las personas que adquieran estas piezas podemos salvar vidas”. Recordó que al obtener la obra de un artista, con el tiempo tendrá mayor valor, pero sobre todo, con esta causa se tendrá la satisfacción de colaborar para mejorar la vida de un niño, “es lo más importante de este proyecto”. Ella donará tres obras, un cristo religioso, una obra de taurismo y veleros.

Información relevante

Para inscribirse a la subasta puede ser a través del sitio web https://subastaconcausa.hazloposible.org.mx o se puede llamar al teléfono: 800 890 77 07

La subasta estará abierta este sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de agosto.

