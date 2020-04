Habla la directora de los museos Diego Rivera y Frida Kahlo

“No dependemos de vaivenes políticos”: Hilda Trujillo

“Afortunadamente, al no tener fideicomisos públicos, no estamos dependiendo de vaivenes políticos y no nos afecta en nada la desaparición”, señaló en entrevista Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo y Diego Rivera y el Anahuacalli.