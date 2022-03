De acuerdo con información recopilada de los Anuarios Estadísticos de Cine Mexicano entre 2010 y 2020, del Imcine, la participación femenina en el negocio del séptimo arte en nuestro país representó el 37 por ciento de la fuerza laboral.

Entre las distintas áreas del cine y los formatos audiovisuales en el país en la última década ha destacado la participación de las mujeres en la producción, con 56%, mientras que en el cargo de dirección persiste una balanza de género dispar con solamente 16% de los proyectos de ficción a su cargo. En trabajos documentales han ganado terreno, aunque todavía es desigual, con 33%, mientras que la incursión de las cineastas en el cine de animación es mínima, apenas 3 por ciento.

Pese a esta aún evidente disparidad de género en el séptimo arte, entre 2020 y 2021, 88 mujeres fueron premiadas en nuestro país y 25 mexicanas recibieron 45 distinciones en el extranjero por su trabajo fílmico. Son ellas quienes llevan el estandarte de nuestra industria audiovisual al mismo tiempo que son las más violentadas.

Articulan la lucha feminista en el gremio

En ese contexto, este martes, en el marco del Día Internacional de la Mujer —antes llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora— es que nace públicamente la Red Lucerna, un colectivo de colectivas feministas de México, América Latina y el Caribe para articular las luchas en favor de las mujeres en todos los ámbitos de la industria cinematográfica y audiovisual de la región.

En concreto, la Red Lucerna se gesta para buscar al erradicación de estructuras perpetuadas de riesgo y vulneración de género en el quehacer cinematográfico, con acciones como la visibilización de los agravios con información documentada, pero sobre todo la creación, promoción, impulso y evaluación de políticas integrales para prioridades como la igualdad y el trabajo libre de violencia, así como la generación de herramientas de defensa y promoción didáctica de derechos de las mujeres en una de las industrias creativas más rentables, pobladas y también rezagadas en derechos humanos y laborales de la región.

“Nos dimos cuenta de que existen condiciones, una secuencia aprendida, un ecosistema de violencia que permea tanto las escuelas de cine como el espacio laboral. Bajo ese ambiente se generan condiciones de violencia estructural”, dice en entrevista la activista feminista Rosa Salazar, coordinadora del proyecto colectivo Cineastas Unidas y una de las coordinadoras de Red Lucerna.

“Para ser un poco más explícita, se dan violencias identificadas como el acoso o el hostigamiento laborales a los que se suma el acoso y hostigamiento sexual, sobre todo en el caso de las mujeres. Lo hemos notado por las acciones que las propias compañeras han tenido en el medio, como los tendederos de denuncia, y por nuestra propia documentación que da cuenta de cuáles son los procesos de violación sistemática a derechos de las mujeres en estos espacios”.

No hay política pública sin diagnósticos

Desafortunadamente, lamenta la entrevistada, ahora mismo no existen diagnósticos claros sobre las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres en entornos educativos y laborales del cine y el audiovisual.

“Y no se puede hacer política con elucubraciones, no puede haber una intención política real hasta que no existen diagnósticos periódicos. Esa es una de las cosas que estamos exigiendo, diagnósticos que permitan el análisis crítico de la situación. Porque, además, la política pública de derechos tiene que ser evaluable”.

Por otro lado, argumenta, otra de las carencias más notorias de la proliferación de las violencias de género en el cine es que no hay un conocimiento de los derechos como trabajadoras y trabajadores. “Por tanto, las instituciones, ya sean públicas o privadas, están obligadas a generar el conocimiento de los derechos, no verlos como un problema”. Es decir que es necesario normalizar la educación interna en materia de derechos humanos desde el ámbito laboral y, además, promover y normalizar la supervisión de estos procesos y políticas.

“Es un indicador de desarrollo que cuando los derechos de las mujeres avanzan, avanzan los derechos de todas las sociedades. Es algo muy importante”, señala.

Un convenio internacional contra la violencia

De inicio, una de las principales acciones de Red Lucerna, dice la coordinadora, será la vinculación con personas tomadoras de decisiones para el impulso y supervisión de políticas públicas. La más notoria ahora mismo es la ratificación en nuestro país del Convenio sobre la violencia y el acoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (mejor conocido como Convenio 190), suscrito por los países miembros en Ginebra, Suiza, en 2019, incluyendo México.

Al menos en el papel, este convenio obliga a las autoridades pero también a los privados del país suscrito a generar políticas para el reconocimiento de ambientes laborales de riesgo y a generar mecanismos de prevención, protección y garantía de los derechos de todas las personas.

El jueves pasado, según informó la senadora Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo, el dictamen para la ratificación del Convenio 190 quedó aprobado en comisiones y pasó a la Mesa Directiva para esperar su votación en el pleno. El visto bueno es prácticamente inminente, a decir de varias voces en la cámara alta, y podría suceder este mismo martes. La Red Lucerna saluda la voluntad política y anticipa que se mantendrá atenta a todo lo que necesariamente debe derivar de esta ratificación.

No hay voluntad política sin diagnósticos de la situación de vulnerabilidad de las mujeres del cine y el audiovisual, comparte la activista feminista Rosa Salazar, co-coordinadora de este nuevo colectivo de colectivas que este Día Internacional de la Mujer presenta su plan de acción

Las cifras

12 de 1,000 mujeres de la cultura en México se dedica al cine

Participación de las mujeres en el cine:

Dirección: 30%

Guion: 39%

Producción: 56%

Cinematografía: 23%

Mujeres en la distribución y exhibición:

En complejos de exhibición: 17%

En espacios alternativos: 48%

fuente: anuario estadístico de cine mexicano 2020

Mujeres en los festivales:

56% de participación en organización

34% de los festivales de 2020 (161) fueron dirigidos o coordinador por mujeres

Acércate a la Red Lucerna

https://www.redlucerna.org/

Instagram: lucernared

Twitter: @RedLucerna

