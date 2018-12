“México necesitaba un cambio y siento mucha esperanza después de lo que vi en la toma de posesión; veo cambios; puedo estar o no de acuerdo en muchos, pero hay movimiento y ya le hacía falta al país una sacudida... una bocanada de aire fresco”, señaló el actor Eugenio Derbez en entrevista con El Economista sobre el nuevo gobierno.

El director mexicano que hoy triunfa en Hollywood, regresó a México para conducir LOL: Last One Laughing serie que se estrenó en Amazon Prime Video en 200 países y territorios.

“No sé para dónde vayamos a ir pero ojala que las cosas se acomoden pero hacía mucha falta acabar con todos estos años de corrupción y de impunidad y espero que las cosas cambien y volvamos a ser libres”, agregó Derbez.

En los últimos años, Eugenio Derbez se ha dedicado a su carrera en Estados Unidos pero confesó que extraña a su país.

“Mucho... pero también extraño la televisión y mis personajes. Se me ocurren muchas cosas para hacer con ellos. La gente me detiene para que le haga las voces. Pero ahora es una oportunidad que se me está dando fuera de México y tengo que aprovecharla como lo hace el Chicharito; pero mientras, me doy el gusto para hacer cosas en mi país”

Un experimento en la comedia

En LOL se enfrentan diez comediantes mexicanos con el fin de ganar un millón de pesos, entre ellos se encuentran: Alexis de Anda, El Diablito, Carlos Ballarta, Michelle Rodríguez y Daniel Sosa, entre otros, quienes no se podrán reír en el programa o serán expulsados.

“Estoy muy emocionado de mostrarle al mundo el talento y creo que va a ser un empujoncito en la carrera de varios de ellos. Le metí mano al formato para adaptarla y creo que quedó muy bien”, señaló Derbez, quien regresó a la televisión después de varios años

LOL: Last One Laughing es producida por Derbez y 3Pas Studios, de su socio Ben Odell, y Endemol Shine Boomdog. Es una adaptación de la serie Hitoshi Matsumoto.

“Estoy nervioso... siempre he sido muy inseguro pero le echo todo el corazón a los proyectos. Me encanta arriesgarme y LOL, más que un programa de televisión o un reality, es un experimento. Espero le guste al público porque es un producto con un nuevo sentido del humor con 10 comediantes diferentes en edad y que vienen de distintas plataformas”, dijo.

La crisis de los libretos

Sobre la comedia en México, Derbez opinó que hay crisis pero también mucho talento.

“La crisis no está en los comediantes está en los libretos. Yo sufro mucho con eso; yo podría hacer más televisión si tuviera tiempo para escribir, por eso no lo hago tan seguido. Pero todos estos nuevos comediantes tienen la oportunidad de hacer, desde su celular un sketch y ellos son escritores y creativos y sí son buenos se convierten en celebridades”.

Para el actor, guionista y productor, antes si no salías en Televisa no pasaba nada; sin embargo, cambiaron las cosas.

“Mucha gente de mi generación se desmotivó: ¿Cuántos comediantes acabaron siendo abogados, dentistas...? y terminaron siendo los chistosos de la fiesta. Pues ahora, ellos y todos los creativos pueden hacer muchas cosas importantes con su talento”.

[email protected]