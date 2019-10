La banda británica Iron Maiden estremeció a los fans de México el pasado fin de semana con tres shows memorables en el Palacio de los Deportes de la ciudad capital, que se vistió completamente de negro y de imágenes alusivas a uno de los mejores exponentes del metal de todos los tiempos.

Unas 21,650 personas acudieron a cada uno de los conciertos, de acuerdo con las cifras de OCESA, empresa organizadora del evento. Fans de todos las edades llegaron desde diversas ciudades y pueblos de la República Mexicana; padres y madres con sus hijos, y estos también con los suyos. Al menos tres generaciones cantaron a coro las canciones que dieron fama a Iron Maiden.

Los gritos de euforia y la adrenalina exacerbada comenzaron antes de cada concierto el 27, 29 y 30 de septiembre. Los fanáticos habían estado esperando por mucho tiempo reencontrarse con sus ídolos. Recordemos que la última visita de esta agrupación a nuestro país fue en el año 2013.

Justo antes de empezar el show, el Domo de Cobre quedó en silencio, y, guiados por las imágenes de aviones Spitfire de la Segunda Guerra Mundial, los asistentes estallaron en gritos para recibir a Iron Maiden, que llegó a desbordar toda su energía.

Bruce Dickinson lució un sombrero de charro, ademas de lanzar fuego con un lanzallamas en el escenario.

Por momentos parecía que el domo del Palacio de los Deportes se iba a caer. Eddie hizo su aparición vestido de trooper, en alusión a la Light Brigade, y comenzó una lucha de espadas con Dickinson, a quien el público no dejaba de aclamar.

Los solos de guitarra de Janick Gers, Adrian Smith y Dave Murray hicieron que los fans de Iron Maiden enloquecieran aún más. También Steve Harris, en “Running Free”, logró que su bajo nos hiciera sentir como si la música estuviera en nuestros cuerpos.

“Aces High”, “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, “Hallowed Be thy Name”, “2 Minutes to Midnight”, “Iron Maiden”, “Fear of the Dark” y “The Trooper” fueron algunos de los temas que hicieron vibrar al público.

Fanáticos alrededor del mundo ya habían disfrutado del Legacy of the Beast Tour antes que los mexicanos, pero éste fue uno de los pocos países que logró tener tres conciertos en la misma ciudad. Originalmente, sólo había dos fechas, y la banda decidió agregar una adicional cuando los tickets se agotaron en tiempo récord, lo cual dice mucho de cuánto gusta a Iron Maiden venir a nuestro país.

Aunque, sin lugar a dudas, estaremos por un tiempo satisfechos por lo que vivimos durante estos tres días de metal, historia, euforia y camaradería, deseamos no tener que esperar otros seis años para ver a Iron Maiden nuevamente en nuestro país.